Victoria de mucho prestigio del Málaga en Montilivi para sumar 21 puntos en noviembre. Había satisfacción en la caseta malagueña con un triunfo con pedigrí y mostraba ese sentimiento Manolo Sánchez, Pellier cumplía su segundo partido de sanción, en rueda de prensa. "Ellos demostraron que son un equipo al completo, que el que tiene menos minutos da lo máximo. Estamos muy contentos del esfuerzo y de la gestión de los últimos minutos, de pausar el partido con el balón y saber sufrir sin él. Felicitarle por el trabajo porque fue enorme", explicaba el malagueño en referencia a sus jugadores.

"Somos un equipo muy camaleónico, no hay que etiquetarse en un sistema. Estamos en una dinámica buena y esto refleja el momento del equipo. Todos suman, todos quieren minutos y es la mayor satisfacción que puede tener el míster. Él está muy contento por el esfuerzo que están haciendo, hay que seguir en esta línea", continuaba el técnico, que profundizaba sobre el cambio de sistema: "Tuvimos partidos similares en cuanto al orden y llegadas, pero sí que es verdad que estuvieron muy correctos y aprovechamos la presión en bloque alto. Nos permitió con el sacrificio estar más compactos y no tener tantos desajustes dentro. La cosa es tener esa variedad posicional para ofrecer las mejores soluciones. Muy orgullosos porque en Girona no gana cualquiera".

Por segundo partido consecutivo, el Málaga sacó fruto de la estrategia. Curiosamente es la parcela en la que está al frente Manolo Sánchez. "El trabajo es de todos. Con los jugadores tenemos una sinergia importante, con ellos vemos qué jugadas nos vienen mejor. Con el buen ambiente que tenemos nos ayudamos entre todos. Muy feliz porque un aspecto que estaba costando y da puntos, nos dio el partido", afirmaba el segundo entrenador, que valoraba el no haber encajado: "Estamos en la buena dinámica, en fase defensiva nos ajustamos bien y se traslada a una portería a cero. Necesitábamos algo así".

21 puntos es noviembre es un botín sugerente, que invita a levantar la cabeza y mirar hacia arriba. El malagueño quiere mantener los pies en el suelo. "El significado es que tenemos tres puntos y con tres más tendremos 24. Sumar es sumar, no podemos ponernos objetivos muy altos. Somos ambiciosos, vamos siempre a por los tres puntos, pero hay que ser cautos e ir partido a partido. La clave es la humildad, sabemos de donde venimos. Cuando consigamos lo que tenemos que conseguir intentaremos luchar por grandes cosas. Ahora a luchar por cada partido y luego iremos viendo", finalizaba.