La media inglesa, una estimación insuficiente

Tras consumarse el descenso deportivo desde Segunda División a Primera Federación, ya todo el malaguismo se puso a pensar y a hacer cuentas con lo necesario para poder regresar al fútbol profesional, lo más rápido posible para que este paso del Málaga CF por la categoría de bronce del fútbol profesional fuese efímero cuanto menos.

Algo en lo que coincidía mucha parte de los aficionados de la entidad de la Costa del Sol es que había que acogerse a la media inglesa, que quiere decir que se debe ganar los partidos disputados como local y a empatar los que sean como visitante, pero, en esta ocasión, no era suficiente para el ascenso.

Con la calculadora en la mano, si se hubiese cumplido con este fenómeno, los discípulos de Sergio Pellicer tendrían 76 puntos y, con este bagaje, no solo no le habría servido para consumar el ascenso directo, sino que no mejoraría su posición actual en la tabla clasificatoria, puesto que tanto el CD Castellón como el Córdoba CF, que son precisamente los dos únicos equipos mejor posicionados que el primer equipo del club de Martiricos en el Grupo II de Primera Federación.

Pese a que la estrategia pasaba por ser fuerte en casa y cumplir lejos de ella, la diferencia no fue notoria, puesto que los de la entidad de la Costa del Sol cosecharon 37 puntos en La Rosaleda y fue el quinto mejor local de todo el Grupo II de la categoría de bronce del fútbol español, mientras que lograron conseguir 33 en sus compromisos lejos de casa y ha sido el tercero mejor con estas condiciones.

Esta diferencia podría haber sido mayor en caso de que los de la Costa del Sol no hubiesen pasado por esa racha negativa en casa desde la victoria ante el CF Intercity hasta la consumada ante el Antequera CF, es decir, dos meses y un día sin ganar en el templo blanquiazul, dado que fue desde el 17 de marzo hasta el 18 de mayo que tuvo lugar el derbi provincial en la capital de la provincia.

En este tramo de tiempo, tampoco se cosecharon los mejores resultados posibles lejos de casa, pero los andaluces lograron traerse tres puntos de la capital de España al vencer por 0-1 con gol de Roberto Fernández ante el filial del Atlético de Madrid y, a diferencia de en casa que se mantuvieron invictos, también fueron derrotados en uno de los derbis autonómicos en su visita a El Arcángel para medirse en duelo directo por la segunda plaza ante el Córdoba CF.

Solo un equipo de play off ha sido peor que el Málaga CF y se trata de la UD Ibiza que solo ha cosechado 36 puntos en la isla, mientras que el CD Castellón, Córdoba CF, la AD Ceuta FC y el Recreativo de Huelva superaron la marca de los blanquiazules y, como visitante, solo fue superado por los dos que han acabado por encima de ellos en la tabla clasificatoria.

Por su parte, el Celta Fortuna ha demostrado ser mucho mejor local que visitante, puesto que ha logrado cosechar 38 puntos en Balaídos, mientras que solo ha podido llevarse 27 a tierras gallegas en sus 19 compromisos ligueros como visitantes. Esto es un buen indicador con la vuelta en La Rosaleda, dado que la fortaleza malaguista coincide con la debilidad del cuadro gallego.