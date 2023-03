El mensaje de Juan Carlos Unzué para el malaguismo

Juan Carlos Unzué presentó en Málaga el documental 'Unzué. El último equipo de Juancar' en el Festival de Cine. En una extensa charla con Málaga Hoy, el que fuera guardameta de Osasuna, Barcelona, Sevilla, Oviedo y Tenerife intenta ayudar a los enfermos de ELA, enfermedad que él padece desde hace cuatro años. Intenta ser un altavoz para conseguir recursos. Tuvo también un mensaje lleno de cariño hacia la situación que vive el Málaga CF. Pendiente de la actualidad futbolística, es comentarista de DAZN en LaLiga esta temporada, le llama la atención la situación que atraviesa el club de Martiricos.

"He jugado alguna vez en La Rosaleda, he sido primer entrenador, no me fue muy bien, sufrí aquí con el Celta, no hicimos un gran partido", rememora el navarro, que vivió como futbolista la época en la que el Club Deportivo Málaga desapareció: "Me gustaría que el Málaga CF no viviera lo que está viviendo. Siento desde fuera, desde la ignorancia del día a día del club, que lo que está ocurriendo no es la primera vez que pasa. Entonces, percibes que una ciudad como ésta, que ha crecido de una forma exponencial, lo noté ya el año pasado a finales de mayo y principios de junio, no tiene un equipo de fútbol acorde. Cuando vienes con los equipos conoces el aeropuerto, el hotel, el estadio y poco más. Estás unas horas, pero no percibes la realidad. Muchas veces hay que escuchar a la gente. El año pasado percibí que estaba feliz, lo que había hecho el alcalde en estos años, cómo creció la ciudad... Ver ese crecimiento de la ciudad, ver a la gente de Málaga contenta en muchos casos y disfrutando de la vida y ver al equipo en esta situación... No es uno de los equipos que formé parte, pero me da un poco de tristeza, que no se haya podido aprender de esa otra situación caótica que vivió el club".

Cuestionado por cuál sería su mensaje al malaguismo, Unzué expone que "lo primero, que se sientan igual de parte del club. Me ha costado entender esto de la pertenencia. Me cuesta entender después de haber vivido tantos años en el fútbol. No lo he sentido tanto, tanto como lo siente mucha gente. He cambiado mucho, no te olvidas del equipo de tu tierra, no te olvidas de todos por los que has pasado, pero ese sentimiento lo compartes entre varios equipos. Veo que lo que te transmite el fútbol y lo hace especial es ese sentimiento de pertenencia, sentirte parte de y de que tú con ir al campo, sacar tu abono y animar al equipo vas a poder ayudar, eso es muy bonito. Al malaguista le diría que eso no lo pierdan, independientemente de lo que ocurra. Claro que es más bonito jugar que en Primera que en Segunda y en Segunda que en Primera RFEF, pero que eso no lo pierdan", señala.

Reflexionaba Unzué sobre cómo afecta el fútbol a las personas en el día a día. "Me ha costado entenderlo, porque puedo sentir el deporte para disfrutar de tu equipo, pero percibo que muchas veces es mucho más exagerado el sentimiento de fracaso y de que las cosas no han salido bien e influyen en el día a día de tantas personas. Me cuesta aún entenderlo, porque es algo que tú puedes ayudar un poco desde tu situación, pero difícilmente controlar. Que te condicione tanto algo a lo que tú puedes aportar tan poquito...", remachaba el navarro, un ejemplo de vida.