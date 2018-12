Deberes para empezar 2019

El año se termina justo el día en que el balón vuelve a rodar para el Málaga. Pero una cosa es el equipo y otra bien distinta los despachos. Ahí no hay parón navideño que valga, todo lo contrario. En el club se sigue trabajando para resolver algunas situaciones que marcarán el devenir del conjunto malacitano en la segunda vuelta.

El tema estrella está en los fichajes. En Martiricos creen que llegará el delantero centro y el centrocampista que tanto ansía Juan Ramón Muñiz para apuntalar su plantilla y tener mayores garantías de éxito en la búsqueda del ascenso. No se descarta que pueda darse alguna incorporación más, pero todo dependerá de lo que ofrezca el mercado y del margen económico que tenga la entidad.

Hay también es importante ver qué sucede con las salidas. Se cuenta, como en el caso de los fichajes, con dos prácticamente fijas. La etapa de Sead Haksabanovic está cerca de caducar. El jugador fue cedido el pasado verano por el West Ham United de Pellegrini y Husillos, pero su situación no satisface a ninguna de las partes, tampoco al jugador. Otro que está en la rampa de salida es Héctor Hernández. El delantero canario no cuenta para Muñiz, que ya advirtió en verano que lo tendría muy difícil para contar con minutos aunque sería tratado como uno más. El chico no se ve volviendo a Segunda División B y querría seguir en la categoría de plata.

Después hay otros nombres como son los de Miguel Torres, Boulahroud y Andrés Prieto. El portero quiere minutos y en el Málaga no los va a tener, pero Muñiz prefiere quedarse con él consciente de que Munir se irá con Marruecos a la Copa de África en la recta final del curso. Con Torres la situación es idéntica a la del verano, aunque ahora, al menos, está disponible. Lo de Boula dependerá de qué refuerzos se hagan y de dónde colocarlo cedido.

Volviendo a las posibles incorporaciones, AS informó de que las negociaciones para firmar a Seleznyov van por buen camino y que la predisposición del punta ucraniano es total. Queda por resolver la cuestión económica, sobre todo con un Akhisar que esperar sacar tajada de la salida de este internacional por Ucrania.

Caminero y su equipo tiene trabajo por delante en este mes de enero que será clave para lo que suceda hasta junio.