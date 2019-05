El Málaga disfruta de un día distinto, una jornada de convivencia en la que los jugadores y los miembros del cuerpo técnico cambiaron el balón por las cuatro ruedas de los karts. El ganador final sobre el prestigioso karting de Campillos fue Miguel Torres, seguido por Ricca (2º), Mula (3º), Koke Contreras (4º), Munir (5º), Luis Hernández (6º), Víctor Sánchez del Amo (7º), Josemi (8º), Cifu (9º), Harper (10º), Adrián (11º), Manu Gestoso (12º) y Werner (13º).

Risas y diversión que no hacen sino unir mucho más a un vestuario al que le ha cambiado el rostro desde la llegada de Víctor Sánchez del Amo. El equipo, en lugar de descansar como en un primer momento estaba previsto, prefirió tener un día de convivencia. No todos pudieron disfrutar, no obstante, de poder conducir en la pista de Campillos. Los dos hombres que regresaron a los terrenos de juego ante el Oviedo, Juankar y Koné, se quedaron como meros espectadores por precaución.

Después de la experiencia, que fue la primera vez para muchos, la expedición se dirige a la localidad de Pizarra, donde será el anfitrión Dani Pacheco, que se lleva al equipo a un restaurante propiedad de su padre.

Pero todo sin olvidar que el Málaga tiene nuevo entrenamiento en el estadio de La Rosaleda a partir de las 10:00 de este jueves 16 de mayo, una sesión en la que se contará con la presencia de los alumnos de los colegios participantes en la campaña Valores Blanquiazules de la Fundación del Málaga.