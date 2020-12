Lo que son las cosas, el Málaga está haciendo bueno el refrán de que lo que no te mata te hace más fuerte. Al menos, el mapa actual del club permite tomar ciertas posiciones que antes era impensables. Al estar todo tan milimétricamente calculado y ajustado, la entidad puede optar por determinadas estrategias. En lugar de ser cortoplacista, porque el corto plazo es el que es, se piensa en el desarrollo del patrimonio deportivo blanquiazul y así poder contar con futuros activos. Pero eso no significa que se esté pensando en vender. Todo lo contrario.

El Málaga quiere que sigan apareciendo nuevos talentos, de la cantera a poder ser, y que vayan ocupando sitio en el escaparate. Y no es que hayan aparecido pocos (más lo que se han ido asentando) en los últimos tiempos: Luis Muñoz, Juande, Ismael, Ramón, Hicham, Cristo, Julio, Larrubia y un interesante etcétera. Todo es tan lógico como obvio. El quid de la cuestión es que tanto el administrador judicial, José María Muñoz, como Manolo Gaspar, van a remitir a las cláusulas de rescisión de sus futbolistas mientras la situación económica lo permita.

Una demostración de firmeza que muchos han añorado por parte del Málaga en innumerables ocasiones. Está claro que tarde o temprano las ventas son necesarias, pero tener la capacidad de plantarse y la convicción para mantenerse firme puede marcar un antes y un después en la gestión del club de Martiricos.Significa esto que en cuanto sea posible, habrá más canteranos con ficha profesional. “Los chavales de la cantera están pisando fuerte. Si no mejora lo que tenemos en nuestra cantera, no viene nadie. Prefiero 17 fichas que alguien que no mejore lo que tenemos. Ramón, Hicham, Ismael, Cristo… Todos tienen papeletas. Habría que ver quién tiene más minutos, quién da más rendimiento. Habría que analizarlo bien. También sería darle valor a nuestro producto. Con la economía que tenemos, también necesitamos ponerlos en el mercado para que se revaloricen”, decía recientemente Manolo.

“A día de hoy 100 por 100, no sé dentro de cinco meses, pero ahora no sale nadie si no es por la cláusula. Hay veces que los tiempos y las necesidades te hacen tomar otras decisiones, malvender… Esto es lo que ha decidido José María y en este mercado no vamos a malvender a nadie”, completó el ejecutivo paleño. Ha quedado claro.