Weligton: Manolo Gaspar, Pellicer y su posible regreso al Málaga

Cuando habla Weligton hay que escuchar. Capitán in aeternum del Málaga, pasó por Radio Marca Málaga y habló de su situación, regresar al club, de Manolo Gaspar, Pellicer. “Las cosquillas, las ganas de volver al fútbol están ahí. Creo que no queda mucho, he podido descansar mi cabeza y disfrutar con mi familia. En 2021 espero poder estar más cerca de volver al fútbol. En la empresa que estoy puedo facturar más o menos pero no es como el fútbol. El dinero no es importante. Prefiero ganar menos y hacer lo que me gusta. La opción del Málaga siempre será la primera. Es imposible pensar en algún día rechazar una oferta del Málaga. El fútbol es mi vida y yo pretendo volver”.

“Hubo un momento en el que estaba muy amargado, muy triste. Valoró la opción de salir del club porque echaba muchas horas de trabajo y a la hora de fichar se fichaba a un amigo, un conocido… las cosas del fútbol. A Manolo le faltaba la oportunidad. Yo me ofrecí para ser director deportivo y contaba con el apoyo de Manolo, sabía que íbamos a formar una gran pareja. El fruto de su trabajo no es casualidad”, dijo de su amigo y director deportivo, Manolo Gaspar. También opinó acerca del entrenador del Málaga, Sergio Pellicer: “Pude conocerlo muy bien, también como persona, y es un currante. Nunca va a dejar de trabajar, de creer en sus principios. Lo está demostrando”.

Desde Brasil, donde se encuentra en la actualidad, trata de ver al equipo aunque ni siempre es fácil: "Si fuera Primera en Brasil se televisa, en Segunda es más complicado. Depende del punto de vista, después de todo lo que ha pasado en los últimos años, principalmente el último verano, todos imaginábamos que el Málaga estaría en la parte baja y afortunadamente la cosa pinta diferente. Es un equipo que busca siempre la victoria, que está peleando con cualquier equipo de la categoría. Eso está sorprendiendo a todos".