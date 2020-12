Aarón Ñíguez cierra el triángulo de su 2020 dejando de manera definitiva el Málaga, donde llegó en el pasado curso por la salida de Antoñín. El extremo regresa a Elche, su casa, tras empezar el año en Lugo y desarrollarlo casi entero en la Costa del Sol. Ya se despidió de sus compañeros y ahora busca un lugar donde contar con minutos después de no haber llegado a debutar oficialmente con el conjunto blanquiazul, con quien se entrenaba sin ficha esta temporada.

“Aarón ya se despidió de la plantilla, ha cogido rumbo a Elche, donde por allí tiene alguna oferta, ha sido un ejemplo en este tiempo y una persona que me ha ayudado mucho en el día a día. El Málaga tenía un compromiso con él porque se lesionó con nosotros. El Málaga lo ha cumplido y él lo valora bastante. Ha sido un ejemplo y ojalá pasen muchos jugadores como Aarón por aquí”, confesó Manolo Gaspar en SER Málaga de manera muy afectuosa.

Argumentó el director deportivo los motivos por los que no puede seguir: "No porque tenemos la sanción y Aarón tampoco puede esperar hasta el final del mercado para ver si tenemos una ficha más o no. Entonces, bueno, como siempre hemos hablado con claridad nosotros. Él ha hecho una buena lectura de la realidad y ha pensado que es el momento de irse con su lesión recuperada y un buen ritmo de entrenamientos”.