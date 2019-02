El enigma Boulahroud

Por segunda semana consecutiva, Juan Ramón Muñiz agradeció que se le preguntase por la ausencia de Boulahroud, una anomalía que le mosquea bastante. El futbolista continúa en Marruecos sin poder regresar a Málaga, donde poco se sabe de su situación.

"Lo de Boula es una situación que desde el cuerpo técnico nos sorprende mucho. No es culpa de él, está intentando solucionar los papeles, no sé si el problema es de allí o de aquí, pero las noticias que me llegan es que se puede alargar", comentó Muñiz algo contrariado.

"Se ha hablado con él, desde el cuerpo técnico, he hablado con gente cercana que le intenta solucionar el problema, alguien que estuvo aquí nos está intentando echar una mano, pero no quiero hablar mucho por no meter la pata", dijo en relación al exjugador del Málaga Nabil Baha, que tuvo al chico en el Fus de Rabat y que está intentando agilizar su regreso.