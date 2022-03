Natxo González: "Espero que no nos liberemos demasiado"

Natxo González compareció en la previa a la visita de la Ponferradina a La Rosaleda. Un nuevo examen para el Málaga después del subidón por la victoria, la primera con el vitoriano, frente a uno de los equipos más potentes de Segunda División. "Venimos de una victoria y siempre se saca algo negativo. Vamos a centrarnos en el partido como siempre frente a un rival complicado, que lleva todo el año en play off. Es un ejemplo de estabilidad, de consolidación, con un entrenador que lleva mucho tiempo. Eso es lo que nos vamos a encontrar, máxima dificultad ante un rival importante", comenzaba.

Los tres puntos deben hacer soltar las cadenas a los futbolistas, pero era cauto el entrenador. "No tiene por qué ser diferente. Emocionalmente veremos el resultado, pero teóricamente te tiene que liberar de esa mochila de frustración. Espero que esto nos lleve a nivel emocional, pero que no nos liberemos demasiado. No hemos hecho nada. Era importante romper esa dinámica, pero tenemos que seguir y pensar qué hay que hacer para volver a ganar", aseguraba, para insistir: "Ha sido buena la victoria para el jugador y nos debe permitir seguir confiando en lo que estamos haciendo y que individualmente nos vayamos soltando".

En lo personal, Natxo González ya saltó la primera barerra y hay satisfacción por ello. "Aliviado sí porque soy persona y fue una alegría sacar tres puntos porque también trabajo cada día para ganar y de eso depende mi puesto normalmente. Es un alivio, es verdad. No sé si la experiencia te lleva a que emocionalmente ser más equilibrado en los buenos y los malos momentos", decía el preparador malaguista, que hacía balance de su etapa en Martiricos: "He venido aquí a trabajar hasta final de temporada y es lo único en lo que me centro. Si consigo más puntos estaré más contento y seré mejor. Estoy muy contento de estar aquí, en un club importante y con tanta responsabilidad. Ilusionado y todo positivo. A partir de ahí si ganas ya es la leche. Estoy contento porque dentro de mis objetivos estoy viendo la evolución en el juego y los resultados, tardarán más o menos, pero llegarán. Eso es lo que me da tranquilidad".

Espera la Ponferradina, que ha demostrado regularidad y un gran nivel por tramos. "Máxima dificultad por el rival, creo que es un equipo de los que más registros domina. Puede presionar o puede esperar en bloque bajo, pero debemos estar preparados para cualquier escenario. Domina muchas facetas y por eso está entre los mejores desde el principio de temporada", afirmaba el entrenador, que no daba pistas del planteamientos mientras confirmaba la baja de Peybernes: "Para este sábado no va a estar, para el siguiente iremos viendo. Para este sábado no va a estar, a partir de ahí veremos su evolución. Lo tengo claro pero no lo voy a hacer público. Independientemente de la estructura, lo que es importante es que cuantas más alternativas podamos tener mejores seremos. Hay que ver si somos capaces de adaptarnos a diferentes estructuras pero con la misma idea. Iremos viendo en función de nuestro momento y del rival. No está Peybernes, pero tenemos a Isma Casas o a Andrés Caro".

Sí sacaba la cara Natxo González por la mejoría del equipo. "Ahora estamos generando mucho más que hace un mes. En la segunda parte del partido de la Real dimos un salto cualitativo a nivel ofensivo importante. Cuando estás en esta situación te penaliza todo, pero el nivel defensivo del equipo está siendo bueno. Mientras estemos en esta dinámica siempre les digo que hay que meter dos goles para ganar porque de una manera u otra vas a encajar. Los otros días tuvimos que hacerlo. El nivel defensivo está siendo bastante estable y el ofensivo está creciendo, estamos en el camino. El equipo cada vez está consolidando más la idea, nos falta muchísimo pero estamos en el camino correcto", analizaba.

Sí se mostraba más comedido, e incluso responsable, en el mensaje a la afición. "No me atrevo a pedir a la gente nada. Por supuesto que me gustaría que estuviera el campo lleno y que estuvieran con el equipo porque saben que les necesitamos, pero no les puedo pedir nada. Trabajamos para darles y para alimentarlos para que estén contentos y felices. Mi deseo es que vengan a ayudarnos, creo que la victoria del otro día nos refuerza mucho. Es un partido importante para consolidar lo que estamos haciendo. No puedo pedirle más de lo que están haciendo, siempre están ahí. Nos dan mucho", concluía.