El 1x1 y las notas del Málaga CF - Ibiza

El Málaga empató ante el Ibiza en el último partido de la temporada, que acabó con mal de sabor de boca pese a que en la segunda mitad mejoró el juego. Pellicer tiró de muchos canteranos, que alumbran en futuro.

Rubén Yáñez (-)

A los tres minutos tuvo que hacer una intervención de mérito a disparo de Javi Vázquez. Pifia en la acción del gol del Ibiza. La afición le pidió que se quedase.

Álex Calvo (**)

Titular como carrilero derecho, luego extremo derecho y después de extremo izquierdo, donde más se lució. Se dejó el pellejo por cada balón, corrió hacia atrás y produjo en ataque. Vio una amarilla.

Ramalho (*)

Se mantuvo como central y anduvo pendiente de la espalda de Calvo en la primera mitad. De los pocos que aprueban esta temporada.

Escassi (*)

Amonestado a los 30 minutos fuera de sitio, algo habitual. Quizás haya jugado sus últimos instantes como malaguista. Su peor temporada de todas con diferencia.

Juande (*)

No es que tuviera demasiado trabajo. Partido de trámite. Tiene contrato pero tendrá que pensar muy bien qué y quién quiere ser porque esta temporada le deja señalado.

Cristian (*)

En su línea de toda la temporada. Demuestra hambre y compromiso aunque no siempre acierte. Tiró un caño de quilates.

Luis Muñoz (*)

El malagueño no ha terminado de ser el mismo desde su grave lesión. Queda libre y parece que no seguirá.

Febas (-)

Jugó la primera mitad, en la que no estuvo bien. Lo ha jugado prácticamente todo, ha tenido agallas, pero no ha sido efectivo y no ha aportado tangibles.

Villalba (*)

Aunque por momentos ha mostrado que es un buen futbolista, no ha estado ni cerca de ser el jugador determinante por el que el Málag pagó para lograr su cesión.

Rubén Castro (*)

No estuvo bien y no le supieron encontrar. Le han faltado goles este curso. Quiere continuar y el club parece que está interesado en que siga.

Chavarría (*)

Cuando está bien, es el mejor delantero del Málaga de largo. Ha tardado en aparecer por su físico, que le ha lastrado dos años.

Appiah (*)

Sorprendentemente bien. Marcó un golazo después de casi lograr otro con el pie contrario. Hacía falta algo así los tres meses anteriores. Gran decepción invernal.

Bilal (*)

Tras debutar en Copa, lo hizo también en Liga. Se esforzó mucho y forzó un córner.

Rafa (*)

Otro debutante. Tiene mucho hambre. Otro jugador a seguir.

Loren (*)

Más minutos para el canterano. Pidió un penalti.