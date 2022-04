Pablo Guede será el nuevo entrenador del Málaga CF

Pablo Adrián Guede (Buenos Aires, 1974) será el nuevo entrenador del Málaga CF. El técnico se hace cargo del equipo por lo que queda de temporada y un año más después de que la entidad de Martiricos decidiese destituir Natxo González. Será el tercer entrenador que se siente en el banquillo blanquiazul tras el vitoriano y José Alberto López. En la entidad confían en que se consiga un golpe de efecto para frenar la caída actual de los malacitanos, que van directos a la Primera RFEF si nadie lo remedia.

El argentino, el héroe del Terrasa, el goleador que ayudó al histórico ascenso de Segunda División B a Segunda, lleva años soñando con ser entrenador del Málaga, uno de los grandes objetivos de su carrera. Ahora lo ha conseguido aunque no en el contexto soñado. Cuenta con la ventaja de que muchos malaguistas llevan tiempo suspirando por ver a este bravo entrenador en el banquillo de La Rosaleda.

Este curso Guede estuvo entrenando al Necaxa mexicano, donde fue destituido el pasado mes de enero. Pocos días más tarde habló del Málaga: "Estaba con equipo, no podía, no se dio. Cambiamos la pregunta. Esa son preguntas... Yo es un sueño que tengo y lo lograré en algún momento. Yo tenía dos sueños, entrenar a San Lorenzo, que ya lo cumplí, y entrenar al Málaga. Pero se tienen que dar los momentos, del club y mío, coincidir. Uno el amor que le tiene al Málaga es incondicional. El Málaga me dio todo, soy hincha. Ahí está el tema. Ahora mismo no se pudo, no coinciden las circunstancias para que se dé mi llegada al club".

Trotamundos de los banquillos, empezó profesionalmente en El Palo y dejó al club del mítico barrio a las puertas de Segunda B antes de tener que regresar a Argentina por motivos personales. De fuerte carácter y convicción ofensiva, fue creciendo desde Nueva Chicago, pasando por Palestino, San Lorenzo de Almagro, Colo Colo, Al Ahli, Monarcas Morelia, Tijuana y, por último, Necaxa. Así que ha entrenado en cinco países distintos, con proyectos de diversa potencia y distintas categorías. No todo han sido éxitos, pero sí ha llegado a ganar y rozar títulos.

No ha sido el curso planeado. Casi todo lo que ha podido salir mal, terminó saliendo mal. Al principio parecía que José Alberto podía llevar al equipo a aspirar a algo más que estar en media tabla. Luego se le fue el equipo de las manos. La primera vuelta fue decente en puntos, pero en 2022 la deriva fue insostenible hasta el sonrojante 0-5 encajado ante el Ibiza.

Manolo Gaspar se lanzó al mercado. Muchos entrenadores de la rueda de Segunda y con cierto caché no quisieron firmar si no era para más allá del 30 de junio. Al final apostó por Natxo González, con un perfil bajo pero que había dejado cierto poso en Zaragoza y Dépor. Diez jornadas más tarde está en la calle. Había optimismo porque hasta tenía una opción de seguir si metía al equipo en play off, quién iba a pensar que a primeros de abril se estaría tan cerca del descenso.

Con el nuevo cuerpo técnico, la dirección deportiva espera lograr que el vestuario reaccione porque están convencidos de que ya es un tema únicamente mental. Ante el Valladolid, primera prueba. La Rosaleda apoyará, pero al final depende de los jugadores.