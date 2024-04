¿Cuál es el once más recurrente de Sergio Pellicer?

Las malas rachas provocan que las dudas comiencen a generar mucho ruido alrededor del equipo y eso es algo que saben desde dentro del club y actúan con constancia de ello en acciones como la selección del once inicial en los duelos trascendentales de la temporada como fue el otro día el encuentro liguero ante la AD Ceuta.

La alineación seleccionada fue bastante sorprendente para algunos por la presencia de ciertos efectivos que no son tan habituales en este tipo de citas este curso. Sin embargo, hay futbolistas que son bastante fijos en los esquemas de Sergio Pellicer, pero este ha variado por las circunstancias y, como consecuencia, se da un once que deja bastante claras sus predilecciones si juntamos quienes han sido los que más presente han estado en este.

En la portería, hay un dueño y señor de forma indiscutible que es Alfonso Herrero, que, además, es uno de los nombres propios del plantel del técnico de Nules. En defensa, se apostaría por una línea de cuatro en la que el que más se ha repetido ha sido Jokin Gabilondo y, después de este, van Nelson Monte y Einar Galilea, que han sido los únicos centrales que han gozado de una cierta continuidad, y, por último, Dani Sánchez en la banda izquierda con muy poca diferencia sobre Víctor García.

En el centro del campo, Genaro Rodríguez, como pivote, y Dani Lorenzo son los más repetidos por Sergio Pellicer a la hora de diseñar sus alineaciones. Además, se encuentra un segundo canterano en esta línea, como es el caso de David Larrubia, que se le ha podido ver tanto de extremo como de mediapunta.

En la delantera, hay un nombre que es el más repetido que es Roberto Fernández, figura y pichichi del plantel. Este irá acompañado de dos malagueños de nacimiento, como es el caso de Kevin Medina y Dioni Villalba, que han ido perdiendo cierto protagonismo.

Hay nombres que destacan al no aparecer en este once y es que es cierto que, por ejemplo, Manu Molina y David Ferreiro llevan unos meses con mucha presencia en los once cada semana, pero, en el caso de primero, las lesiones consecutivas en el primer tramo de temporada mermaron su participación en el terreno de juego y, en el del segundo, al haber llegado en enero, pues todavía no ha jugado tanto como Larrubia, pero es cierto que se ha hecho un hueco en detrimento del jugador de La Luz.