Manu Molina: "Al equipo no se le puede recriminar nada"

El Málaga CF no fue capaz de pasar del empate ante la AD Ceuta en La Rosaleda y, de esta manera, sumó su tercer empate de forma consecutiva y ya comienzan las dudas al respecto del rendimiento del equipo. Manu Molina salió a hablar ante los medios de comunicación en rueda de prensa.

El centrocampista mostró su opinión sin tapujos tras el encuentro: "La verdad es que teníamos la primera parte controlada, la primera llegada de ellos, con un gol. La segunda parte ha sido de ida y vuelta, lo que no queremos. Se ha visto que el equipo ha querido la victoria hasta el final. A la recta final hay que llegar con la flechita hacia arriba, el equipo lo ha dejado todo y no se le puede recriminar nada". "Tenemos que seguir en la línea. Creo que el equipo lleva dos meses muy buenos salvo la primera parte del otro día. El equipo hace lo que sabe y estamos convencidos de lo que hacemos. Si no nos da para ascender directo, tenemos el ‘play-off’ de ascenso. Hemos controlado el partido y llegado bastantes veces. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos y creo que no estamos con la flechita hacia abajo. No creo que se le pueda recriminar a nadie el trabajo hecho hoy", añadió sobre la racha de los blanquiazules.

No obstante, ha dejado claro que queda todavía por mejorar: "Todavía quedan siete partidos. A todos nos gusta ganar e irnos contentos a casa. Pero no hay que hacer de esto un mundo. El equipo ha dominado al Ceuta. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos y corregirnos. Aun ganando partidos hay que corregir cosas. Estamos convencidos. Chapó por la afición".

También esclareció que los jugadores han notado esa fiebre por la camiseta: "Me ha escrito mucha gente y he dicho que no, que la camiseta me la llevo para casa. Me ha encantado lo que ha hecho el club con la camiseta recordando a Juanito".

Por último, comentó que el Ceuta hizo otro juego en la recta final: "Estoy contigo. Los últimos 10 o 15 minutos el empate les valía. Sacar un empate en La Rosaleda es buenísimo. El equipo ha querido. Cada fin de semana tienes una nueva oportunidad para reivindicarse". Para concluir, habló sobre la riña con un rival en la segunda mitad: "Ha venido corriendo desde su casa y no sé por qué. Luego he hablado con él y se lo he dicho, pero son lances del juego y eso se queda ahí".