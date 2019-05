El ascenso directo se esfumó con el gol de Adrián Ramos al Albacete. El Granada tiene pie y medio en Primera División. Siendo prácticos, la derrota manchega describía el escenario más positivo para el Málaga dentro del realismo. Ahora mismo los blanquiazules dependen de sí mismos para quedar por delante del Alba. Sin embargo, no es así con el Mallorca, que aventaja en dos puntos a los de Víctor Sánchez del Amo y también son firmes aspirantes a la tercera posición de LaLiga 1|2|3.

Pese a todo, es interesante ver qué le queda a cada aspirante a esa tercera plaza. Su importancia en el play off, no sobra recordarlo, es absoluta. Ya no por el hecho de poder jugar la vuelta ante la afición propia, sino porque sirve como método para desempatar eliminatorias en caso de igualdad absoluta al término de los dos partidos de la ronda en cuestión y de la correspondiente prórroga.

El calendario del Mallorca no es sencillo a priori. En esta jornada 40 tendrá que rendir visita al Deportivo, que le espera en Riazor sin margen de error (lunes 27 de mayo, 21:00 horas). En la 41, los bermellones reciben en Palma al Granada. Es posible que los nazaríes lleguen allí con el ascenso matemático certificado, pero también con alguna opción de terminar todavía por delante de Osasuna. Al mismo tiempo se jugará el encuentro entre el Málaga y el Albacete en el Carlos Belmonte.

Cualquier cuenta que se pueda hacer pasa por un triunfo del Málaga en el feudo manchego (se llevaría también el golaverage particular). Aunque los blanquiazules están prácticamente obligados al pleno final para optar a concluir la competición regular en el podio.

De reojo mira el Cádiz, que a pesar de la distancia, también es juez y parte en este tramo definitivo de la Segunda División. Los de Álvaro Cervera se miden al Granada en Los Cármenes este próximo sábado a las 19:00 horas. Emociones fuertes las que esperan en estas tres jornadas finales.