El padre de Blanco Leschuk: "Gustavo quiere salir y jugar en el Málaga"

El regreso de Blanco Leschuk, si se da, no será una cuestión de días. El Málaga no pudo ejercer su opción de compra de 2.5 millones de euros y hay un puzle económico que resolver. No obstante, sí que hay un interés mutuo para que la próxima temporada juegue en La Rosaleda; algo que reconoció su propio padre, Marcelino Blanco, en una entrevista en Ser Deportivos Málaga

"El Shakhtar todavía no ha hecho nada. El técnico (Luis Castro) le dijo que lo quería ver y está en stand by todavía porque todavía no se define. A Gustavo le gustaría estar en Málaga porque estuvo muy a gusto allí, pero la decisión es de Shakhtar", resumía Marcelino, quien también fue futbolista, sobre la situación del delantero. Confiesa además que su hijo le insiste en que su deseo es continuar en la Costa del Sol: "Él viajó y jugó porque lo quieren ver, claro. El tema pasa que él dice 'aún quiero ir al Málaga', pero como ahí hay otros intereses, el club puede decir sí o no. Pero él quiere salir y jugar en el Málaga".

Se habla de una nueva cesión, pero Marcelino Blanco cree que esta opción es descartable. "A Gustavo en Shakhtar le queda un año de contrato y prestando de nuevo no creo que convenga al club. Lo único sería que apostaran a comprarlo. El presupuesto no es el ideal, pero bueno. Se puede llegar a algún acuerdo, eso lo tendrá que ver el club", continuaba el argentino.

"Málaga es un club hermoso, me quedé encantado y ojalá que se dé porque me gustó y a mi hijo también. El cariño de la gente, todo el mundo del entorno, el club, la gente... Fue algo muy lindo que le pasó", concluía el padre de Blanco Leschuk sobre la estancia del delantero en el Málaga, donde esta temporada anotó nueve goles y dio nueve asistencias, además de ser el principal canalizador del juego ofensivo del equipo.

Primer gol en la pretemporada del Shakhtar

Blanco Leschuk se dejaba ver el miércoles en la concentración del Shakhtar Donetsk en Austria, aunque no fue hasta el jueves cuando se ejercitó. Con unas horas de trabajo a sus espaldas, el argentino disputó en la mañana de este viernes sus primeros minutos en el amistoso del conjunto ucraniano ante el FC Uerdingen 05, partido que se saldó con un empate 1-1. Fue Blanco el autor del tanto ucraniano.

Llegó y besó el santo. El argentino entró al campo en el minuto 33 y en el 63' hizo el tanto de la igualada. Se desmarcó a la espalda de la defensa, recibió el pase filtrado y definió de primeras con su pierna izquierda bajo las piernas del portero rival. Una buena manera de empezar tras ponerse a las órdenes de Luis Castro, quien tendrá que decidir si cuenta o no con Blanco Leschuk para las filas del Shakhtar Donetsk.