Gustavo Blanco Leschuk ya se encuentra con el Shakhtar Donetsk. El delantero, cedido la pasada campaña en el Málaga, se incorporó ayer a la concentración del conjunto ucraniano para iniciar la pretemporada después de que el conjunto blanquiazul no pudiera hacer efectiva su opción de compra, que vencía el 30 de junio.

Sin apenas vacaciones tras el tardío fin de temporada del Málaga por el play off, el delantero viajó desde su Mendoza natal hasta Austria, donde el Shakhtar realiza su segunda estadía de pretemporada. Aunque no hubo documentos gráficos de su primer entrenamiento, sí se dejó ver a su llegada al hotel de concentración, como mostraba el club ucraniano en sus redes sociales. También tiene trabajo por delante la dirección deportiva ucraniana, ya que el argentino fue uno más de una lista de 31 jugadores.

Video of the Day. Watch who's back! Welcome back, Gustavo!Striker Gustavo Blanco Leschuk joined #Shakhtar at the training camp in Austria! pic.twitter.com/p9inJf912f