Pau Torres: "Ya estoy centrado en el Málaga"

Estuvo por segundo día consecutivo resguardado en el gimnasio. Pero no le pasa nada, por casi no cabe dentro. Pau Torres es pura felicidad. Está teniendo una temporada magnífica y el debut con la selección española sub 21 es una de las guindas. Eso sí, el central blanquiazul tiene muy claro que el premio gordo está en el Málaga. "Ahora estoy centrado en la recta final con el equipo, centrado en eso", aseguró en unas declaraciones a los medios oficiales del club de Martiricos.

La misma entidad recordaba por la mañana que se recomienda que después de un partido las siguientes 48 horas sean casi de descanso. Y Pau Torres venía de jugar los 90 minutos del España-Austria sub 21 del pasado lunes.

"Cuando uno recibe esta llamada es porque el equipo está haciendo las cosas bien", comentó acerca de esta convocatoria que ha vivido de manera intensa y que le ayudar a reforzar la creencia de que está en el camino correcto: "Ha sido una experiencia muy positiva, contento por cómo se ha dado toda la semana, que sea la primera de muchas".

Participa en el último entrenamiento de la semana después de no haberse perdido un partido en toda la temporada hasta la fecha. Pero contra el Nàstic de Tarragona Luis Hernández y Diego González formaron pareja y el rendimiento fue óptimo. No es una tarea fácil para Muñiz decidir el once de esta jornada. Con el último logró volver a ganar tras efectuar ocho cambios.