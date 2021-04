Pellicer y la confesión del árbitro: "Reconoció que se había equivocado"

En el partido que enfrentó al Málaga frente a Las Palmas no hubo las dosis de polémica de otros días, pero es cierto que el duelo no estuvo exento de ella. En algunas acciones la actuación de Aitor Gorostegui se puso en cuestión en varias ocasiones. Una de las principales quejas fue la razón para no sacar la segunda amarilla a Clemente, defensa amarillo, que estaba amonestado desde el principio del encuentro y siguió asumiendo riesgos. "El tema de la acción sacó tarjeta", respondía después Sergio Pellicer, que fue cuestionado por el colegiado en su siempre amplia rueda de prensa.

Sobre la actuación del vasco reflexionó el entrenador malaguista. "Incluso el árbitro reconoció que se había equivocado, todos nos equivocamos. Todos nos equivocamos. Cuando terminó el partido se lo dije y él me dijo "puede ser que me haya equivocado". También es digno de alabar tener gente en el estamento arbitral que puedas comunicarte y puedas hablar porque al final nos equivocamos todos. Nosotros nos focalizamos en nosotros mismos, llevamos mucho tiempo con estas situaciones y ahora mismo tenemos que mirar el presente con lo que pasa en los entrenamientos y en la competición", explicaba el de Nules.

"Está claro que puede haber acciones que para el entrenador de Las Palmas habrá sido en contra, pero para mí... Todos tenemos nuestro corazoncito. Todos tenemos una visión, pero yo tengo una visión objetivo", finalizaba Pellicer: "Para mí lo importante es el trabajo del equipo. Sabemos perfectamente que la última acción podría haber sido amarilla pero sabemos cómo son las circunstancias. No creo que haya habido desnivel para el resultado con alguna decisión del árbitro".