Joaquín Muñoz mete quinta

El niño de Miraflores está ansioso por estrenarse con el Málaga. Es el único que todavía no ha debutado en la presente temporada con el conjunto blanquiazul, pero parece que queda poco para que se convierta en el trigesimoprimer pasajero de Pellicer en este curso que ya ha superado un cuarto de competición. Todo hace indicar que ante la Ponferradina (domingo 15, 16:15 horas) disfrutará de sus primeros minutos como malaguista.

“Esta semana ha estado entrenando a un nivel superior”, desvelan desde Martiricos, donde se tiene una fe inmensa en Joaquín Muñoz, el último fichaje del convulso verano, el dueño de la ficha 18. El extremo, cedido por el Huesca, había debutado en Primera División esta temporada, pero una inoportuna lesión le ha tenido fuera de disponibilidad hasta hace bien poco.

Pellicer está francamente contento con el trabajo y la actitud de Joaquín Muñoz, un futbolista llamado a ser importante en este Málaga, al que dotará de mayores recursos ofensivos, que no sobran precisamente. El entrenador de Nules, que lleva once jornadas realizando rotaciones, tiene ahora la palabra.

Muñoz, desde luego, no puede estar más ilusionado, como confesó recientemente en Radio Marca Málaga. Tanto que hubo que pedirle una rebaja en sus emociones: “Tenía muchas ganas, pero venía con una lesión por mucho que quisiese entrenar o hacer, hay que seguir unas pautas. Me tuvieron que frenar y mucho, y durante la recuperación también. Todo lo que llega debe de hacerlo en su debido momento. No sé si voy a tener o no minutos esta semana, el equipo participó muy bien la pasada semana. Tiene que ser muy bonito debutar”.

El atacante malagueño estuvo ya convocado para el partido que los blanquiazules disputaron en la Nova Creu Alta de Sabadell, pero Pellicer entendió que no era necesario su concurso. Tampoco llevaba muchos días con el grupo. Ahora ya es su segunda semana y además está mostrando un alto nivel. Para Joaquín Muñoz, además, jugar con el Málaga, para el Málaga, es algo muy especial. Todas las cartas están sobre la mesa, se acerca su turno.