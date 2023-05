El plan del Málaga: Fichajes, plantilla, renovaciones, cedidos

Kike Pérez confirmó la noticia publicada por Málaga Hoy acerca de las negociaciones para la renovación de Rubén Castro, Yáñez y Lago Junior: "Los nombres son esos. Hemos agendado reuniones presenciales para el mismo lunes. Del martes a hoy no hubo más, pero se retomará la agenda con agentes”. Al hilo de ellos, Loren Juarros apuntó: "No nos han puesto ninguna pega, en el caso de que estuviéramos decididos a que sigan por lo que sea, pondremos límites por lo económico, que entre en los parámetros. Jugadores que quieran estar, pero hay que hablarlo con ellos”.

Loren Juarros también dio algunas pistas sobre cómo será la plantilla y el tipo de fichajes que llegará al Málaga en este mercado: "Hay cuatro con contrato en vigor, que son los que quedan sin rescisión de descenso o tienen fin de contrato. Tengo que hablar con el entrenador, en este momento, hoy intentaremos cuanto antes hablar con jugadores, entornos, representantes... pero no podemos decir en cuáles estamos pensando. La base de proyecto será muy malagueña, gente joven va a haber. A partir de ahí, a ver qué puestos podemos llenar con eso, buscamos el rendimiento inmediato pero también lo que se plantea para el futuro”.

El nuevo director deportivo añadió: "La piedra angular es La Academia, Málaga y los jugadores malagueños. También necesitaremos de fuera, seguro, pero construir un tipo de equipo en el que el primer equipo se vea reflejado el trabajo del club y de las academias de Málaga, sentimiento de pertenencia y arraigo, más allá de un equipo de fútbol. El club también tiene información. Pero lo primero, mirar dentro antes de mirar fuera. Ver lo que nos puede valer. Así que ahora no puedo hacer números y ya determinaremos cuántos jugadores vamos a buscar fuera. Tenemos que valorar todo esto, sentarnos. Ahora son comentarios ligeros, no en profundidad. Hay que desgranar individualmente. Hace falta tiempo. La temporada empieza en agosto, pero no tengamos prisa y decidir bien quién vale o quién no. No precipitarnos, es lo peor que podríamos hacer”.

¿Jugadores avanzados?

“No tengo jugadores avanzados. Por mi experiencia, pongo en duda que tengan cosas adelantadas otros clubes. Me tiene que ocupar, no preocuparme, tenemos tiempo. La semana que viene empiezan competiciones de ascenso. Los agentes están expectantes, los cachés varían… Lo que tengo yo personal, lo tengo que ver los informes del club y también con el entrenador, que lleva años y es un valor importante. Eso de ser el fichador y darle tanta importancia es relativo”.

Primera RFEF

“La Primera RFEF es un tipo de competición en la que hay jóvenes que van saliendo de filiales o cayendo de categorías inferiores. También expertos, mucho más expertos, equipos veteranos, jugadores resabiados y que nos pondrán todas las trabas posibles. Nosotros tendremos que llevar la pauta del partido porque nos esperarán con el cuchillo. Correr más, saltar más, jugar mejor y rebatir lo que nos vamos a encontrar. Equipos compuestos por gente con más experiencia de la que vamos a tener de inicio. Luego veremos cómo compensar la plantilla con gente con algo más de recorrido”.

Cedidos que regresan

"Lo normal, la sensación que tengo pues que son jugadores del club. Son jugadores de aquí y eso es hacia donde queremos ir. Quiero hablar con el entrenador también, son jugadores que en muchos casos han estado en el equipo, han debutado, bajaron, los mandan cedidos a Gil Vicente, Barcelona… Dani Lorenzo y Larrubia tienen experiencia en Primera RFEF. Algún valor tendrán. No han estado en cualquier sitio y son de aquí. Hay que analizar si realmente están para lo que queremos o no. Tenemos que tenerlos en cuenta seguro. Han tenido una experiencia mayor este año y en algunos casos una experiencia muy válida”.

Las palabras de Kike Pérez

Kike Pérez también respondió a cuestiones de planificación: “Los nombres son esos y ya ha venido Loren y analizará al resto y tomará la decisión. Entré el 8 de febrero y ya sabía que necesitaba un directo deportivo. Lo más egoísta sin pensar en el club sería nombrar un director deportivo nada más llegar, pero no venía bien al club. Veníamos de años complicados y una dinámica de descenso, por eso siempre hablé de finales de mayo. Así quien viniera sería desde cero. No un nombre de cara al público y que ya estuviera desgastado. Málaga es una trituradora de nombres, se desgasta en 24 horas, no hay término medio ni tranquilidad. He gastado mucho tiempo en entender bien el club y la provincia y ahí decidí el perfil que quería. Hablamos con varios como era nuestro deber. El nombre lo barajaba desde primeros de marzo pero no se lo había dicho a nadie para no desgastar y generar un debate que quitara foco. Hace más de un mes es cuando ya me decanté por el perfil que creo que nos va a venir fenomenal para hacer el trabajo que tengo yo en la cabeza y la persona con la que voy a estar. A veces llamas a alguien y hay esa chispa”.