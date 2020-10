"No podemos pensar en el futuro"

Larga comparecencia del entrenador del Málaga Sergio Pellicer en la previa de la visita del Sporting de Gijón a La Rosaleda. El preparador arrancó hablando de la gran cantidad de partidos en las próximas fechas: "Serán unos diez o 15 días muy intensos. Al jugar domingo y jueves nos da mucho margen de maniobra para recuperar, pero tanto el jueves como contra el Mirandés habrá cambios. No sabemos si habrá o no rotaciones contra el Sporting, pero en estos partidos habrá cambios en la mayoría de jugadores. El otro día tuvimos un desgaste brutal, pero es verdad es que nos dará tiempo a recuperar. La mejor manera de entrenar es compitiendo. A ver cómo están los que compitieron más Orlando y Cristo, que podrán entrar pero les faltará ese ritmo. No sé si mañana, no daremos ventaja al rival, pero en estos dos partidos habrá cambios".

Los andaluces llegan a esta jornada con el buen sabor de boca que les dejó la victoria en La Romareda: "Los veo muy bien, cuando consigues una victoria del calibre de la que se consiguió contra el Zaragoza, el estado anímico es bueno. Los jugadores que han llegado después, ven que estamos mejorando. Los datos están ahí, el otro día hicimos cuatro kilómetros más que el rival y más esfuerzo de intensidad que el rival. Hay que saber leer los datos, pero está claro que estamos mejorando. Antes no estábamos apretando arriba todo el tiempo, pero lo iremos mejorando. A ver el entrenamiento de hoy, a ver si pueden mantener la sobre carga de dos partidos en tan poco tiempo. Además tenemos la ilusión de la gente nueva, nos ayuda a dar continuidad al trabajo del otro día. Cada partido tiene un marco y concepto diferente. Intentaremos darle continuidad al partido de Zaragoza con ciertos matices".

El rival de este jueves es uno de los conjuntos con mejores números de la categoría: "El Sporting ha conseguido cuatro victorias seguidas y alguien que consigue eso en esa categoría es tremendamente difícil, dice el potencial que tiene. Tiene mecanismos muy claros, David es un entrenador que viene de la cantera del Espanyol con una filosofía muy clara y está tratando de proponer un juego asociativo y muy dinámico, jugadores perdiendo su posición, trata de atraer para manejar los espacios, maneja muy bien todos los registros y arriba tiene mucho dinamismo. A nivel defensivo es muy solidario, será un contexto de partido diferente al de Zaragoza. Está claro que los dos últimos partidos -Oviedo y Tenerife- sacaron un empate. Cuando un equipo no está 100% fino y saca un empate, demuestra su nivel. Si mantiene la portería a cero y consigue cuatro victorias, con jugadores que ven con facilidad la portería rival, nos obligará a ser muy solidarios, hacer que no puedan correr a los espacios, que nos e encuentren cómodos. Con García en la mediapunta, empezarán a generar espacios, atraer y ser verticales. Está en esa fase, tiene ahí los puntos y para nosotros es un prueba de alto voltaje".

Con muchos efectivos sin el ritmo de competición, Pellicer sabe que esta próxima racha de encuentros puede ser importante: "No pensamos en el futuro. Pensamos en le presente y mañana tenemos un rival arriba en la clasificación. será una prueba de alto voltaje en el inicio de la competición. No podemos pensar en el futuro, queremos competir y seguir sumando puntos para poder conseguir acercarnos al objetivo de los 50 puntos para luego poder trabajar tranquilamente y ser ambiciosos. No tenemos que olvidar donde estamos, de donde venimos y a donde queremos ir. sabemos lo que cuesta conseguir puntos y ganar partidos, Es mucho trabajo, llevar al límite al cuerpo y la mente. Son tres puntos mañana y luego los siguientes partidos. Participarán gran parte de los jugadores y eso es importante, ahora la competición es el mejor entrenamiento".

La presencia de Lombán en el equipo titular también fue motivo de pregunta: "Viene de pretemporada, de seis semanas de recuperación, lleva dos semanas de recuperación. Va a tener opciones si no mañana, el domingo. Aquí estamos para recuperar a todos, los necesitamos a todos al 100%. En esta vorágine de partidos, David [Lombán] participara como otros compañeros que no están participando. es muy importante los que están en el banquillo, la gente pone el foco en el once inicial, peor lo importante es la foto final. El otro día Jozabed y David salieron en la recta final y lo hicieron bien. Para mí importan tanto esos 4 minutos que el resto de tiempo, lo importante es el equipo y estar todos concentrados".

Repetir la sensaciones de la última jornada es el objetivo del equipo: "Siempre queremos mejorar. Hubo 20 ó 30 minutos en los que el equipo se sintió muy cómodo, con eficacia en la finalización, pudo correr, eso genera confianza. es muy difícil esos minutos de los que los jugadores rozaron la perfección, pero cada partido tiene un contexto y tenemos muchos aspectos que mejorar, un equipo no se puede anclar. Es importante un ritmo alto durante todo el partido, esa es la idea y tenemos que mejorar muchísimas cosas. Mantener el nivel de esos minutos es lo que un entrenador quiere. Pero sobre todo que el jugador crea, que tenga confianza con el compañero y con lo que se trabaja, eso es lo importante. Al final es lo que hace que funcione el colectivo".

"Cada partido es diferente, rival, entrenador y perfil de jugador distintos. No cambiamos en función del rival, lo hacemos en los ajustes en función del partido y los jugadores que podamos disponer. Hoy en día está todo muy analizado y estudiado, gastan mucho tiempo buscando las grietas y viendo donde te pueden lastimar. lo más bonito de nuestro trabajo es el reciclaje continuo de cada semana, los cuerpos técnicos analizan cada detalle. Lo que es clave es la toma de decisiones del jugador, que crea en ese partido. Puedes tener un plan y en una ocasión esporádica todo cambia, lo vivimos contra el Rayo. Siempre hay que analiza r lo que le ocurre al rival para que no nos pase. Contra el Zaragoza cuando metimos el primer gol hubo momento en los que fuimos superiores y no queremos que eso nos pase en contra. Sabemos que cualquier situación en la que encajes gol tienes que cambiar el chip y pensar donde tienes que hacerle daño. Hay que darle continuidad, te meten 0-2 como en el Rayo y luego es muy difícil. sabemos que al final todo está abierto, el otro día nos pudieron empatar en cualquier acción después del 1-2. Estudiamos cada día para mejorar y conseguir los puntos en cada partido"", explicó en lo referente a las medidas que los rivales toman frente al Málaga.

Pellicer también respondió a cómo ve la repercusión en la plantilla de Luis Muñoz: "Es de aquí al lado, de la barriada, un jugador de la casa con todo el sentimiento y lo que transmite ala gente joven,. para todo malagueño que quiere jugar en el equipo de su ciudad. Hemos visto su evolución, se lo ha tenido que ganar: salir cedido varias veces, esta fuera de casa, competir, no jugar. Nos transmite competitividad y polivalencia. Lo que hace es transmitir ese adn a la gente nueva. Ves la cara de los jugadores y ves la ilusión y eso es importante para un entrenador: ver felices a los jugadores y a quienes te rodena. Es muy importante, perlo la felicidad va con resultados. Luis transmite los valores de un niño pequeño que inició el fútbol desde las calles y ha soñado con jugar en el equipo de su ciudad. Lo que quiere es asentar las piedras para en un futuro pensar en algo muchísimo más grande".

En lo referente a los lesionados, el entrenador blanquiazul pidió calma: "Joaquín estará ahora con nosotros, junto con todos los disponibles. No vamos a hacer convocatoria, entrenamos hoy y hay gente con golpes. Esperemos que nos pueda ayudar. Orlando y Cristo han hecho una semana atípica porque no pudimos hacer cargas de entrenamiento normal pero posiblemente puedan estar con nosotros aún no estando al 100% . Con Joaquín hay que ser muy cautos, porque es muscular y siendo el perfil de jugador que es, hay que ser cuidadosos. Esta semana no creo que esté. El fútbol es agresivo, el cuerpo va al límite y hay que estar pendientes de cualquier sobrecarga o golpe, es un deporte de contacto y espero que nos respeten las lesiones. Si alguien tiene alguna molestia, que entre otro compañero. Con Ismael e Hicham hay que ser muy cautos. Hay que tener mucha tranquilidad con las lesiones musculares e ir semana a semana.

Con más partidos aplazados, la Covid-19 también ocupó un hueco en la comparecencia del entrenador: "Situación complicada, hay que tener mucha empatía. Tenemos un control diario. Lo hemos vivido, llevamos siete meses con esta situación que nos ha hecho vivir otro prisma, queremos que esta pesadilla pase cuanto antes y tener una vida normal. Parece que vamos a tardar, en la competición está claro que cada día es un escenario y desafortunadamente nos hemos acostumbrado a trabajar hora a hora porque rápido nos puede cambiar el planteamiento. Ojalá salgamos pronto".

Por último, fue cuestionado por la inclusión de los partidos los lunes y viernes y ese contencioso entre Liga y Federación: "Lo hemos vivido, nos cambiaban los días, tiene que haber mucha comunicación y empatía, todos los estamentos deben de olvidarse de los egos individuales. Hay que ser muy cautos con las palabras, porque cada uno es esclavo de sus palabras. Si nos consideramos una de las mejores ligas del mundo, al nivel que están actuando, no lo parece. Tiene que dejar el ego a un lado , CSD, Liga y Federación, tendrán que sentarse en una mesa y coordinar porque después de estos horarios hay mucho trabajo. El ser humano siempre tropieza siempre con la misma piedra y ojalá lo puedan solucionar pronto".