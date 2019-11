Después de dar la lista de convocados y con cara de cansancio -sufrió ayer el fallecimiento de un familiar por un accidente-, Víctor Sánchez del Amo volvió a vender optimismo antes de visitar Soria. El entrenador se acostumbra a recolectar los datos más positivos del equipo como prueba de que los blanquizules marchan sobre un horizonte mejor a pesar de seguir cuartos por la cola de la clasificación tras 17 jornadas. "Ni ha acabado la primera vuelta ni me preocupa la clasificacion. Ni a nosotros ni a los jugadores, la clasificacion que importa es la última", indicó al respecto el preparador de los blanquiazules que añadió: "Vernos a cinco puntos del Rayo es una lectura más objetiva que el puesto en el que está ahora el equipo. El Rayo acabará más alto de donde está. Es una distancia más que asequible para estar arriba. Es un análisis más objetivo de la realidad de la clasificación".

"Las expectativas con respecto a este equipo no se pueden medir con respecto a la plantilla de la temporada pasada, somos súper ambiciosos y la mentalidad ganadora no la perderemos nunca", concluyó Sánchez del Amo que negó cualquier atisbo de dudas en lo institucional por parte de la plantilla: "Nerviosismo no veo en el vestuario ni en el entorno. Lo único clave que hay es el partido del Numancia, sumar tres puntos, un buen partido y darle felicidad y alegría a la aficion. A nivel institucional, sabemos la situación que hay, la situación económica y los bloqueos que provoca. Las soluciones están en camino y le corresponde a las personas de gestión encontrar el dinero, reforzar la plantilla. Eso requiere de tiempo y trabajo. Nuestro trabajo es crear un equipo sólido y fiable. Es muy bonito tener que trabajar en esas dificultados, tenemos cerca a jóvenes que estan jugando y en otra plantilla con más nombre y dinero tendrían menos tiempo. Es bonito ver cómo salen, pero necesitan su tiempo y tener un crecimiento normal y sostenido. Están en el inicio de sus carreras y hay que ayudarles".

Datos

A nueve puntos del Málaga, el Numancia es octavo de la tabla: "Hay mucha igualdad, semana a semana. La efectividad es lo que marca la diferencia, por eso los delanteros son los más valorados. Tener una buena eficacia en ese aspectos es fundalmental. el Numancia saca rentabilidad a sus goles, es ordenado, tiene una manera de jugar muy clara, la hemos estudiado", espetó Víctor que siguió desgranando aritmética: "Habrá mucha igualdad y es una pauta que se repite semanalmente: el equipo tiene capacidad para reducir bastante la potencialidad de ataque de los rivales, nos crean pocas ocasiones, tenemos que tener más eficacia y conseguir la portería a cero. Los rivales tienen también calidad y marcan. Es la categóría, tiene mucha igualdad y los errores se pagan mucho. Esperamos tener la eficacia cara al gol de la semana pasada. Otro aspecto de los datos de análisis es que el equipo muestra un comportamiento similar en casa que fuera. Tenemos un claro carácter de querer llevar la iniciativa en los partidos a pesar de no pooder cerrar la plantilla y con las bajas que hemos tenido. Eso es bueno, vemos que los equipos juegan distinto fuera que dentro y nosotros tenemos más regularidad. No vemos muy reducido el registro de las ocasiones que craamos fuera. Salimos con la misma ambición, con las mismas ganas de ganar".

"Uniendo Primera y Segunda los que más ocasiones hemos hecho esta jornada: 26. Queremos seguir en esa linea con la ilusión de ganar", ahondó el entrenador que volvió a señalar el que considera su punto más débil: "Hay que mejorar en todo, por su puesto, goles a favor y contra es el resultado. Cuantas más crees más posibilidades tienes de aprovecharlas. Eso tratamos: hacer muchas y aprovecharlas. En los goles en contra igual pero a la inversa. Estamos entre los mejores a nivel defensivo, eso es positivo. Ahora marca también la eficacia de nuestros rivales, el Elche tuvo un 17% , es mucho. Con esa eficacia fuerade casa, normalmente ganas. Hicimos ocasiones para haber marcado cinco o seis goles"."Si hubiéramos recibido en contra un número de ocasiones alto, estaría de acuerdo [con la falta de rendimiento defensivo], pero recibimos un número de ocasiones claras similar a los otros partidos. Hay dos vías de análisis: los de la Liga y luego los nuestros internos de rendimiento. Los filtramos más todavía y son mejores. Hay situaciones que se computan como ocasiones sin serlo realmente, pero los datos las dan: un balón que llega flojito al portero es ocasión...Hacemos un filtrado de ocasiones reales. Entendimos que Pacheco podía jugar por dentro también en lo defensivo, teniendo claro que pasaríamos más tiempo en el campo rival, menos expuestos a situaciones de repliegue y Dani cuadoi le toco hacer ese tipo de trabajo, lo hizo perfectamente. Es verda que un gol es de penalti y dos más con acciones que el rival tiene un acierto muy alto. No entendemos que hay un problema de desaciertos defensivos".

Frustración

Preguntado Víctor si notaba algo de frustración en el equipo después de las últimas jornadas y el empate a tres frente al Elche, el técnico fue claro: "Al revés , frustración ninguna. Hay confianza plena, lo que disfrutamos con estos jugadores, el ambiente positivo, la predisposición al trabajo que demuestran son el mejor reagalo que tenemos. Eso se ve en el campo, cuando vemos las estidísticas de resumen de rendimiento comparado con los otros equipos, estamos orgullosos. Los jugadores demandan datos, la tecnología lo permite. Son casi 200 páginas el último partido, con todos los detalles de rendimiento. Los repasamos con ellos de manera periódica y viene bien para la confianza. Eso se traslada a los partidos y conecta con la afición. Con las limitaciones económicas, sin una plantilla compensada, las herramientas son un grupo comprometido, unido y que demuestran que puden ser comptitivos en estas circustancia. dan un plus. Como la afición quee anima al equipo, y ante las dificultadses se ha sentido el apoyo. No sólo en La Rosaleda, también fuera. La mejor manera de agradecérselo es con la victoria".

Víctor resumió la actitud que quiere transmitir y necesita: "Siempre optimista. Siempre soy positivo. Si estoy aquí, en las circunstancias en las que renovamos el compromisos con el club, si estamos aquí es porque somos optimistasd y nos gustan los retos difíciles. Para mirar atrás al final de la temporada y poder decir que el Málaga ha estado durante la temporada en situaciones más difíciles".

Bajas y porteros

Con únicamente dos cambios en la lista del convocados, la rotación entre los cancerberos del filial llama la atención: "Es porque trabajamos muy coordinados con el filial, el juvenil...Es importante el desarrollo de los que están en el entorno del primer equipo para que nos ayuden. La legislación de las fichas del primer equipo también afecta al juvenil. El filial y el juvenil tienen complicado hacer su convocatoria. Hay margen por si pasa algo con uno de los porteros en la concentración para mandar un portero que resuelva el posible problema".

Al margen de la entrada de Kellyan en la expedición, la enfermería malaguista ha sumado a Juanpi y mantiene a Adrián y a Keko: "Adrián va muy bien, Keko esperamos que la semana que viene pueda entrenarse con el grupo. Juanpi hay semanas que se encuentra mejor y otras peor como esta. Tiene un tratamiento para superar las molestias. No puedo explicar su lesión, son molestias que tiene en no sé cual de los adductores, hay varias inserciones de músculos en una zona tendinosa y tiene unas molestias que le impiden estar al cien por cien".

Continuar con la mejora , el subidón, cuando analizas en profuncidad y con todos los datos de rendimiento en comparativa, el subidón es en eficacia y finalizcion, preimer partido en el estandar de la liga, eficacia de la fianalizacion es de 6 la media y estábamos en un tres. como repetimos, es lo más grave, lo que más nos penaliza, este partido un 6,3 por ciennto. el rival tuvo casi un 17 %, es descomunal, fuera de la media. pocas ocasiones pero mucha eficacia. si seguimos en la linea de subida, estaremos más cerca de hacer más goles y con eso estaremos más cerca de la victoria. el aptido nos refuerza, el equipo tiene caracter para superar adversidades. la salida es cpntra un equipo muy solido en un estadio muy complicadpo para sacar puntos. la linea del equipo es muy fiable. estamos en muchas clasificaciones entre los mejores de la liga. estamos en camino de mejorar la finalizacion que es lo que nos penaliza.

Juankar y Lorenzo

Al hilo de los jugadores con los que ha contado para la jornada de esta semana, se le cuestionó por una nueva ausencia de Lorenzo: "Le pasa lo que a cualquiera, hay competencia y los que juegan más demuestran que dan más rendimiento que los que juegan menos a juicio del entrenador. Todo nuesto cuerpo técnico, los debates que hacemos, los análisis... Grabamos todos los entrenamientos para ver cosas que se nos escapan en directo, seguimos el rendimiento de los jugadores al detalle y para eso tratamos de tener la mejor informacion posible. En los minutos que ha tenido no ha demostado que esté mejor que las otras opciones. Es la ley del fútbol tiene que demostrar en los entrenamientos. Antoñín llegó, entrenó y se salió en los entrenamientos. Si te sales en el entrenamiento, eres titular. No son caprichos, es su rendimiento lo que tiene el mayor peso para ponerlos. Es muy joven, está afectado en lo anímico porque tiene menos sitio. Hay que ver de dónde viene: de juveniles [Sub 23 del Manchester City]y está a un nivel competitivo con los jugadores jóvenes nuestros, eso habla bien de la cantera. Tiene que trabajar, trabajar y trabajar. Ya le llegará la oportunidad y demostrará el rendimiento que tiene".

Por su parte, el retorno de una buena versión de Juankar en el último choque confirma al madrileño como extremo y no como lateral izquierdo: "Para nosotros es un debate que se reponde por sí solo. Es extremo, es la posición más repetida en su carrera y donde se siente más cómodo. Se ha adaptado al lateral por situaciones del momento, falta de jugadores en el puesto... No hay duda, nos gusta usarle de extremo. Una de las posiciones que no hemos podido reforzar es la de lateral izquierdo, durante el tiempo en el que no tengamos, hay que buscar soluciones. Hemos trabajado con las posibilidadaes que nos dan los diferentes jugadores que pueden jugar por ahí".