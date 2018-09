"El primer campo de Primera que pisé en mi vida fue La Rosaleda"

A Munir Mohand Mohamedi (Melilla, 1989) no hacía falta explicarle qué eran Málaga y el Málaga. Cruzaba desde pequeño el Mediterráneo con frecuencia para ver a familiares y amigos y veranear en Benalmádena. El guardián de la portería de La Rosaleda sueña con un ascenso en blanquiazul y habla largo y tendido de su carrera, expectativas, su dicotomía hispano marroquí...

-Un melillense que jugó en el Ceuta.

-Sí, mucha gente se soprende de eso pero cuando tenía 17 años jugué en el Ceuta, estuve un año y medio.

-¿Dónde empezó?

-Empecé en el Melilla, luego me fui. Probé en La Coruña, donde estuve un tiempo. No aguanté mucho y me fui al Ceuta, donde me dieron la oportunidad. Fue una buena experiencia y aprendí muchísimo. Luego me fui al Almería B y después volví a casa.

-¿Cómo le fue en el Deportivo?

-Tenía 17 años, quería probar. Quería seguir jugando en Division de Honor. El Melilla me hacía jugar en Segunda B de tercer portero pero yo quería jugar, competir, aprender... y la mejor manera era seguir en Division de Honor y estuve probando. No estuve muy a gusto, era la primera vez que salía, estaba muy lejos de casa y ellos tampoco se decidían. Así que me volví y fui a Ceuta.

-¿Cómo le fue? ¿Le daban cañita por ser de Melilla?

-(Risas) Sí, en Division de Honor sí que ha habido rivalidad porque antiguamente para ascender a Division de Honor y para ascender a Tercera tenía que jugar el equipo de Melilla contra el Ceuta y eran encuentros muy duros con mucha rivalidad. Era la salsa del fútbol. La gente me acogió muy bien y estuve a gusto porque es muy parecido a Melilla. Guardo mucho cariño a la gente de allí.

-¿Es el Melilla su equipo del alma?

-Sí, totalmente. Estuve cinco años allí en la segunda etapa más uno de la anterior. Es un club que me lo ha dado todo y le estaré agradecido toda la vida. Además es el equipo de mi ciudad. Lo sigo bastante y tengo amigos con los que he crecido jugando allí. Hablo muchísimo con ellos. Intento ver sus partidos y espero que sea el año en que suban a Segunda.

-Y luego está su corazón marroquí.

-Yo nací en Melilla, soy y me siento español obviamente, pero me tira la sangre y mi origen y así lo siento. A España le deseo lo mejor, por ejemplo en temas deportivos, menos cuando juega contra Marruecos.

-¿Le resultó raro enfrentarse a España en el Mundial?

-Fue una sensación muy peculiar, diferente y especial. Disfruté mucho y fueron sentimientos encontrados. Por una parte yo quería que se clasificase España porque nosotros no nos jugábamos nada, pero por otra yo quería ganar por orgullo. Fue peculiar.

-Poco premio tuvo Marruecos para cómo jugó en el Mundial.

-Jugamos muy bien pero es fútbol. En el fútbol nunca uno más uno es dos. Competimos bien, propusimos mucho más que los rivales, estuvimos a muy alto nivel, sorprendimos con nuestro fútbol. Estaba la mezcla entre jugadores africanos y los que se han criado en el fútbol europeo como yo, yo sabía que iba a funcionar y así fue. Igual nos faltó la experiencia de competir en grandes competiciones y contra equipos grandes. Esta generación tiene que seguir compitiendo y mejorando. Daremos muchas alegrías en el futuro.

-N'Diaye dijo la semana pasada que son uno de los favoritos para ganar la Copa África.

-Llevo cuatro años en la selección. Empezamos una generación con Renard. Creo que el equipo compite y hace las cosas muy bien. Nos sentimos muy cómodos en el grupo, nos vamos conociendo mucho. Queremos seguir dando alegrías.

-También dijo que cree que Hervé Renard es clave. Todo un ganador de títulos...

-Tiene dos Copas de África con dos selecciones diferentes. Espero que consiga la tercera con nosotros.

-¿Cómo ha logrado que cambien de mentalidad?

-Al final ha sabido transmitir ese positivismo, el competir, el creer en nosotros mismos y en hacer un grupo. Nosotros somos jugadres de origen marroquí pero que nos hemos criado en diferentes países como Holanda, Francia o Alemania, con diferentes idiomas y culturas. Que conectásemos todos era complicado, pero él ha sabido hacerlo y que vayamos todos a una.

-Futbolistas de mucha calidad jugando para el equipo...

-En los últimos años en Marruecos han habido grandes jugadores pero no han sabido conectar como nosotros. Hemos sabido gestionar bien la mezcla de jugadores de calidad con el esfuerzo y el sacrificio físico y trabajo africano. Ha salido un grupo muy apañado.

-La pena es que para competir en la Copa de África puede perderse la recta final con el Málaga...

-No quiero pensarlo porque queda mucho. Nos hemos propuesto ir partido a partido y no quiero ni pensar en ello. Espero que el Málaga ascienda antes y no haya ningún problema.

-Ya es un gesto de compromiso lo que dijo de que intentará ahorrarse alguna convocatoria para jugar con el Málaga.

-Lo tengo claro en ese sentido este año. En otros momentos me ha costado el puesto. Obviamente es mi selección y, si me necesitan, al final voy a estar con ellos pero quiero que también intenten comprenderme y ayudarme. Es bueno para la selección que esté aquí compitiendo y no como el año pasado, en el que llegaba sin jugar. Si hay partidos en que el seleccionador pueda ayudarme se lo agradeceré mucho. Se lo he hecho saber.

-¿Peligraba el Mundial con la suplencia en el Numancia?

-Sí. Te pasan muchas cosas por la cabeza. Momentos difíciles de duda pero salió todo muy bien. Me preparé muy bien. Tuve una mentalidad positiva. Me hizo más fuerte sobre todo. Yo creo que al final de todo se aprende y todo pasa por algo. Esa es mi filosofía de vida. Pasar por esa situación me ha hecho mejorar y competir mejor y me está ayudando mentalmente.

-Y le ha ayudado a estar en el Málaga por fin.

-Sí. He conseguido estar en un club como el Málaga que era uno de mis sueños, una de mis metas. Estoy muy satisfecho y feliz.

-¿Por qué era su sueño?

-Porque siempre ha sido una ciudad en la cual he convivido mucho con mi familia y amigos. He veraneado toda mi vida aquí. Por la cercanía podíamos venir mucho a Málaga, he mamado eso de pequeño. Mi padre me trajo aquí a ver mi primer partido de Primera División, a La Rosaleda para un Málaga-Real Madrid y fue un campo que me impactó. Ha sido un club que siempre me ha llamado la atención.

-¿Dónde veraneaba?

-En Benalmádena, ahora vivo allí. ¿El Melillero? Sí, y el barco, el avión, que le decíamos La Cometa... En Melilla, en cuanto tenía dos días libres, me venía a ver a mis amigos y familiares.

-Siempre hubo vinculación entre el Málaga y Marruecos, especialmente por un icono como Ben Barek.

-Es un icono allí para nosotros. Ha conseguido mucho. En Málaga también. He tenido la suerte de conocerlo y de compartir momentos con él. Ha sido un referente muy grande. Tenerlo aquí es algo espectacular.

-¿Le ha dado algún consejo?

-Me dio la bienvenida y me dio buenos consejos. Me dijo que iba a estar muy feliz y a gusto, que iba a disfutar mucho y por el momento no se está equivocando.

-¿Y cómo era su relación con En-Nesyri?

-Hemos coincidido en la selección. Siempre hemos tenido muy buena relación. Cuando se iba a ir yo le decia que se quedara, le intenté convencer (risas). Pero había cosas que él tampoco podía controlar. Pero él siempre dice que volverá al Málaga algún día. Tiene muchas ganas de volver.

-Y ahora tenemos a un Hicham cuya primera experiencia profesional está siendo una locura.

-Está dando un nivel muy alto y está compitiendo muy bien. La juventud no le está pasando factura, al contrario. Tiene esa ilusión, esas ganas de salir y de dar su mejor versión y la verdad que lo está consiguiendo. Nos está ayudando muchísimo. Espero que siga así.

-Y puede que pronto llegue también la llamada de la absoluta.

-Sí, pero tiene que seguir trabajando. Cuanto mejor esté en el Málaga, tendrá más posibilidades de estar con nosotros en la selección.

-De Abqar también hablan maravillas.

-También es un chico que compite muy bien y tiene muchas cualidades. Tanto Hicham como Abqar son dos chicos con una proyección magnífica. Abqar compite muy bien y me soprendieron los dos mucho. Les auguro un gran futuro.

-¿Cuál era su ídolo?

-Muchos, pero el principal fue mi padre. Él fue portero y me dedico a esto gracias a él. Ha sido un espejo para mí. De pequeño iba a verle, era quien me llevaba al fútbol, se ponía detrás de la portería y me decía lo que tenía que hacer. Mi hermano mayor también fue portero. Lo llevamos en la sangre.

-¿Su padre hizo carrera?

-En Melilla es complicado, jugó en Tercera División. Yo tendría cinco años. Mi hermano llegó a jugar en División de Honor de fútbol sala en Melilla.

-Si hay un portero que es un icono en Marruecos es Ezaki Badou.

-Sí, encima fue él el que me llamó primero para la selección, debuté con él. Además de ser un icono para mí, como portero y como leyenda, porque lo consiguió casi todo con Marruecos, jugar un Mundial... Le estoy muy agradecido. Tenerlo como entrenador fue un privilegio. Aprender de él fue una experiencia increíble.

-¿Qué portero actual es el referente?

-Hay grandísimos porteros. Ter Stegen está a un nivel altísimo. Neuer ha sido durante los últimos diez años un ejemplo para todos los porteros porque maneja todas las facetas de la portería. Si fuese chico, me fijaría en él.

-Es curioso, la mayoría de porteros con los que he podido charlar últimamente destaca a Ter Stegen como el mejor del mundo.

-Sí, porque hay cosas que la gente no conoce de los porteros, detalles técnicos. Quizás nosotros somos más obsesivos y nos fijamos más.

-¿Y sus compañeros?

-A Kieszek lo conozco muy bien porque he competido en Segunda contra él. Lleva haciendo unas temporadas a un grandísimo nivel. Le ha dado mucho al Córdoba. Puedo aprender mucho de él. Es muy dinámico y ágil y muy buen compañero. Andrés igual, tiene un alto nivel. Técnicamente es muy bueno. Me ha sorprendido también. Ambos tienen un altísimo nivel y eso me va a hacer mejor a mí y yo a ellos. Su exigencia es la mía. La competencia es importante para dar sacar la mejor versión.

-Es complicado ser tercer portero...

-Sí, he pasado por esa situación mucho tiempo. A Andrés le está tocando ahora. Yo intento apoyarle y hacerle saber que los compañeros confiamos en él. Al final el fútbol da muchas vueltas. Es joven. Esta situación le va a venir bien y cuando le toque lo disfrutará más.

-Quien está compitiendo bien es el Málaga en general. Bloque sólido y con las ideas claras.

-El equipo está compitiendo muy bien. El míster sabe lo que quiere y el equipo se ha adaptado muy bien. Hemos conectado muy bien todos. Eso ha sido la clave. Cuando entienden todos el fútbol de la misma manera al final sale todo. Es la línea a seguir, obviamente tenemos cosas que mejorar pero mejorar con puntos es mucho mejor.

-Lo de jugar en el Málaga se tenía que dar tarde o temprano.

-Yo sé que el Málaga tenía interés en mí. Cuando tuve la llamada no quise esperar más. Tenía muy claro que era una de las opciones que yo quería y estoy muy feliz de haber tomado esta decisión.

-Un portero libre y que encima juega un Mundial debía contar con buenas opciones.

-Sí, tenía mas cosas pero yo sentía que tenía que venir aquí porque sabía que iba a conectar bien con la ciudad y con el club. Y así está siendo. Feliz y satisfecho de haber tomado esta decisión, una de las mejores en mi vida.

-¿Cuántas veces estuvo cerca de firmar por el Málaga?

-Dos. La más cercana fue el año que vino Boyko, con Juande. La anterior fue al siguiente año. A la tercera fue la vencida. Yo creo que llego en el momento perfecto.

-¿Tiene el Málaga mucho margen de mejora?

-Muchísimo margen de mejora. El equipo está entrenando muy, muy bien. Es una de las claves. Sinceramente, es un tópico que se dice, pero el equipo lo están haciendo bueno los jugadores que no están jugando. Por su manera de entrenar, de competir. Nos están haciendo mejores a los que sí estamos teniendo la suerte de jugar. El mérito a lo mejor nos lo llevamos nosotros y yo se lo doy a ellos. Están haciendo que demos nuestra mejor versión porque si no la damos hay gente detrás apretando.

-¿Quién es el más intenso del equipo?

-Hay bastantes, jugadores de mucha intensidad y eso le da calidad al entrenamiento y al grupo. Esto es Segunda, si no eres intenso, no consigues el objetivo.

-Vaya enfado se llevó usted con el gol de Rafa Mir.

-Sí, mire, enlaza con la anterior respuesta. Es la prueba de que si te relajas, pasa eso. Fue una acción en la que yo creo que nos relajamos y al final te cuesta el partido. Nos va a hacer aprender y mejorar. Seguro que no nos vuelve a pasar. Segunda División son pequeños detalles, los insignificantes que piensas que no tienen peligro pero al final te hacen gol, tienes que aprender de eso.

-¿Qué le pareció Las Palmas?

-Es un equipo con jugadores de mucho nivel. Han armado una gran plantilla y van a competir hasta el final.

-¿A quién más ve compitiendo?

-Las Palmas; uno que yo creía que iba a estar y competir bien, y lo está haciendo y no me he equivocado, es el Albacete; Deportivo… creo que el Granada también estará arriba. Hay varios equipos que van a estar compitiendo ahí.

-¿Ha soñado con meter un gol?

-Sí… con el Melilla una vez metí gol, legal, legal… y me lo anularon. Fue en un Melilla-UCAM Murcia. Íbamos perdiendo 0-1. Un día con mucho viento, ya sabe que allí en Melilla sopla fuerte. Era una falta lateral. Metí gol con la cara, con la nariz con todo (risas)… ¡y me lo anuló al árbitro! ¡Por fuera de juego! Yo creo que no era. Además, aunque fuese en fuera de juego, ¡a un portero nunca se le puede anular un gol! (risas). Yo celebrándolo como un gol y me lo anuló… No se le debería hacer eso nunca a un portero.

-¿Tiene pensada alguna celebración por si llega el día?

-No. Además, cuando marqué no me dejaron celebrarlo porque se me echaron todos encima. Se volvieron todos locos. Prefiero hacer una parada de mérito, que es mi trabajo, y dejar a Blanco o Harper y todos los delanteros que metan los goles decisivos.

-Blanco está sorprendiendo, reúne todas las virtudes de un delantero de sus características.

-Lleva los últimos años en los que a lo mejor no ha tenido su oportunidad por estar en un equipo grande. Al llegar aquí está teniendo continuidad y se le ve cómodo y con confianza. Se ha adaptado bien a la ciudad. Tengo muy buena relación con él, hacemos mucha vida fuera. Tiene ganas de darle mucho al Málaga y esperemos que nos dé mucho.

-Y ambos estuvieron navegando hace poco.

-Sí, los dos venimos de sitios con mucho frío y hay que aprovechar la playa (risas). Teníamos el día libre y había que hacer algo distinto para desconectar de la derrota

-¿Está muy conectado al mar?

-Sí, sí. La verdad es que me he buscado una casa con vistas al mar. Me levanto y es lo primero que veo. Me encanta la playa y el mar en sí, así que me siento muy a gusto en Málaga.

-¿Qué aficiones tiene?

-Estar con los amigos. Tomarme algo con ellos. Me gusta el baloncesto y ver todo tipo de deporte. El cine también me gusta. Las series. También me encanta estar en casa tirado en el sofá y ver cualquiera de esas cosas. Tampoco nada fuera de lo común.

-¿ACB o NBA?

-NBA. De la ACB sólo veo los Madrid-Barça y la Copa del Rey. Pero voy a disfrutar bastante porque voy a intentar ir a ver al Unicaja. Me gusta ver el baloncesto.

-¿Quién es su jugador favorito?

-Stephen Curry. Yo soy de Golden State. También era muy aficionado a los Thunders por Kevin Durant. Creo que pueden ganar el título otra vez. Y más habiendo firmado a Cousins.

-¿Es usted religioso?

-Sí, bastante. Y practicante.

-¿Cómo se las ingenia en el Ramadán?

-Intento hacerlo en los días de partido. Si por horario no se puede, no lo hago y esos días luego los recupero.

-¿Espeto o harira?

-Uf… Ahora mismo estoy disfrutando mucho de los espetos. Cuando viene mi madre me hace la harira y tal, pero intento compaginarlos los dos.

-¿Cómo lleva el tema del racismo en el fútbol?

-Es un tema que incomoda bastante. En el siglo XXI, en la época que estamos, espero que no siga habiendo. Es verdad que se ha ido quitando, gracias a Dios. Se ha ido eliminando poco a poco y espero que siga así. Esto es un deporte y hay que disfrutar, no aguantar insultos. El fútbol es ganar, perder y disfrutar de todo.

-Hablando de disfrutar y para cerrar la entrevista. ¿Qué haría si el Málaga asciende?

-Uf, tengo tantas cosas… no quiero ni pensarlo. Sería uno de los días más felices de mi vida, me encantaría vivir un ascenso y más aquí. Espero que así sea. Para eso hay que trabajar mucho, sacrificarse mucho y ojalá llegue.