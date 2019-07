A las 18:30 horas las taquillas de La Rosaleda cerraron, dando así por concluido el primer día de renovaciones para los socios del Málaga. Unas horas frenéticas en las que los aficionados blanquiazules han hecho cola desde primera hora de la mañana para conseguir su nuevo abono.

Como viene siendo habitual, la respuesta de la afición malaguista ha sido buena, y es que 6.300 personas han conseguido su abono en el día que se conocía la renovación de Víctor Sánchez del Amo como técnico para la próxima campaña. Una noticia que da esperanzas de ascenso a la afición, como ya ocurriera la temporada pasada, cuando se consiguió llegar a los 20.000 abonados, una de las cifras más altas de la categoría.

El jeque Al-Thani, ante la masiva afluencia de malaguistas en las taquillas de Martiricos, pidió a través de Twitter que el personal del club trasladasen “agua fría y sombrillas” a los aficionados, para sofocar las altas temperaturas que se daban a ya pasadas las 11 de la mañana.

Good Morning Malaga CF StaffPlease give all the fans cold water and make umbrellas for our fans to cover heat of the sun 🌞 #TeQuieroMálaga #FamiliaMalaguista #Málagacf #Málaga pic.twitter.com/skA0IPhnct