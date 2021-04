El puesto es dinero

El Fuenlabrada despertó al Málaga de un sueño bonito. Una victoria le hubiera dejado a cinco puntos del play off con 18 por jugar. Se quedó a ocho y con una sensación de inferioridad y de que no había ni piernas, ni recursos ni ideas ante un equipo madrileño muy poderoso físicamente. Ha llegado más lejos de lo que se intuía en septiembre el equipo de Pellicer. Perdiendo efectivos, reciclando jugadores, alumbrando canteranos. Pero se atisba el techo de un equipo, premio de jugadores y técnicos, meritorio al que con el tiempo quizá se dé más valor. Era un año capital en la historia del club, en el que había que obtener de manera innegociable la salvación. Que hay que rematar porque seguramente falten tres puntos para la tranquilidad absoluta. Y vienen dos duelos con los mejores equipos de la categoría, el Espanyol y el Mallorca.

Se le preguntaba a Pellicer en la rueda de prensa posterior a la derrota ante el Fuenlabrada por los objetivos que le quedan al equipo. Insistió en el respeto al escudo y la camiseta como premisa, en amarrar cuanto antes la salvación. Aunque no hay certeza del límite salarial que habrá, existen, según dijo Manolo Gaspar, ocho o nueve operaciones pendientes que habrá que realizar. Y ya se puede avanzar en algunas en vista de la situación deportiva aunque la económica siga siendo intrigante. Pellicer se ha hecho acreedor a la continuidad y en ella se trabaja, ya se le presentó una oferta para que continúe. No debe haber problemas, seguramente no haya mejor matrimonio mutuo ahora mismo.

Con seis jornadas pendientes y un mes de competición por delante, hay que seguir peleando también porque hay dinero en juego, un factor que para el club ahora mismo goloso. Son 189 millones los que se reparten en LaLiga Smartbank. El 70% es equitativo entre los 22 equipos. Un 15% es según la clasificación y otro 15% por diversos conceptos reunidos bajo la “implantación social”, ahora algo distorsionado porque no hay público en las gradas y un tercio de esa cantidad dependía de la media de las últimas cinco temporadas. Los otros dos tercios sí se miden por audiencias televisivas.

Siguiendo las cantidades y porcentajes de la temporada pasada, que seguramente varíen por el descenso de ingresos, por ejemplo, la diferencia entre ser octavo o ser 14º es considerable para las estrecheces en las que se mueve el Málaga. En el primer caso serían 1.280.000 euros por el concepto de clasificación si se acaba octavo y 581.000 euros si se queda 14º. Son 700.000 euros de diferencia, un tercio de las fichas en el límite salarial actual. Redondeando, son casi 100.000 euros más o menos por cada puesto más o menos.

Es complicada esa mentalización para la plantilla cuando el objetivo está prácticamente conseguido, se ha exprimido bastante y un alto número de jugadores son cedidos por otros clubes. Pero también pueden redondear sus temporadas con cifras individuales y colectivas para tener un mejor futuro inmediato, sea en sus clubes, en otros o, quién sabe, retornando a La Rosaleda. Siempre hay objetivos y, como decía Pellicer, vestir la camiseta del Málaga siempre requiere respeto.