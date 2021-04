El Málaga CF se está jugando mucho en las últimas jornadas del campeonato liguero. No solo certificar la permanencia e intentar luchar por alcanzar los play off, también acabar más arriba en la tabla para mejorar su estatus. Pero son precisamente en estas semanas el momento clave para la renovación de Sergio Pellicer, en estos momentos en stand by tras la propuesta que ya tiene encima de la mesa el técnico.

El mismo lo reconoció en sala de prensa, cuestionado por su continuidad, dejaba claro que "claro que me veo siguiendo", pero dejaba entrever ciertos matices que desconcertaban en cuanto a su renovación: "Sabemos cómo es esto del fútbol. Creo que todo tiene su tiempo, tiene sus momentos. Ese momento llegará. No es una relación normal, es casi familiar. De por vida voy a estar agradecido a todas las oportunidades que hemos tenido. Todo debe ser a su debido tiempo".

"Dentro de 24 horas tenemos un partido que es muy importante. Hay una responsabilidad muy grande, distraernos nos hace más débiles. Lo más importante es focalizarnos en el día a día", explicaba el castellonense, intentando poner el foco en lo deportivo, aunque dejaba claro su predisposición a alcanzar ese acuerdo: "Detrás de esto hay un desgaste personal, hay muchas cosas. Todo tiene su proceso. Más tarde o más pronto llegaremos a ese acuerdo".

No entró en detalles ni en porqués para no aceptar la propuesta inicial de Manolo Gaspar, sean económicos o sobre el próximo proyecto, aunque sí reconoció que "no hay mejor sitio que esté para todos". "La próxima semana volveremos a hablar. Todos sabemos de dónde venimos, y el camino tan largo. El entrenador estamos expuestos mediáticamente, soy uno más de la familia malaguista. De eso no hay duda. Todos queremos seguir, será lo más posible. Lo sentimos como algo dentro. Es un debate normal, todo a su debido tiempo", explicaba Pellicer tras renacer la propuesta formal, y recordaba: "El roce hace el cariño, también mucho roce mucha herida. Tiene que haber equilibrio. No debe haber distracción y hay tiempo para marcar los tiempos. Lo importante para nosotros, por encima de todo, está el Málaga Club de Fútbol. Nadie puede pensar otra cosa. Lo hemos demostrado durante mucho tiempo. Para mí el mensaje y los jugadores es que nos estamos jugando mucho. Mañana podemos certificar algo, queda aún. La victoria certificaría la permanencia. El camino de Primera está muy difícil, pero hay hambre e ilusión".

"Yo estoy eternamente agradecido, soy uno más de la familia malaguista. Para mí no escucho nada y me focalizo en el día a día. El primero en la diana es el entrenador, tenemos que pensar muy bien las cosas, porque vivimos puro y duro de resultados, de 90 minutos. Sabemos cómo es este trabajo, me pellizco todos los días, el cuerpo técnico también. Hay mucho trabajo. Sabemos perfectamente de la responsabilidad que tenemos y de que no hay mejor escenario del que tenemos aquí. Esta vida hay que marcar un camino, podemos estar contentos. Lo más importante para mí es focalizarse en el día a día", finalizaba al respecto Pellicer, que echaba balones fuera con el Fuenlabrada en la diana.