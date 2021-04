Pellicer: "Llevando este escudo no nos podemos relajar"

Sergio Pellicer no puso paños calientes y admitió con deportividad que el Málaga había sido muy inferior al Fuenlabrada. No quiso cargar contra sus jugadores y aludió al factor humano, que no garantiza siempre una regularidad. Empero, quiso mandar un mensaje de que esto no ha acabado.

"Cuando un rival es superior en todas las facetas hay que felicitarlos, nada más. Somos un equipo que juega junto, con líneas apretadas, y ha sido todo lo contrario. La acción del gol nos ha desesperado y no hay que buscar excusas. La primera parte ha sido el equipo que más diferencia nos ha hecho en toda la temporada. Nos ganaron la primera y segunda jugada, nos amenazó espacios, hizo todo lo que hacemos nosotros a los rivales. Estábamos en partido gracias a Dani Barrio", admitía el técnico de Nules: "Hay que ser equilibrados. A veces hemos sido superiores y no lo hemos reflejado en el marcador. Ha sido un premio irse 0-1 al descanso. Lo intentamos, pero nos faltó frescura. No hay que reprochar nada, somos personas y no máquinas. Esa solidez que teníamos no la tuvimos, había mucha distancia entre defensa y centrocampistas. No daba tiempo a reducir espacios. La diferencia ha sido grande. Teníamos ilusión en cada partido, pero hay que levantarse. No es ningún drama. Si tuviéramos 38 puntos sí lo sería. No puedo reprochar nada al trabajo. Lo hemos intentado con más corazón que ideas. Ahora toca recuperarse y recuperar a los jugadores. Pensar que quedan seis finales, queda una victoria para el objetivo y mirar hacia delante".

"La primera parte nos ha desajustado a todos los niveles. Táctico, físico, posicionamiento... Nos han ganado. Son un equipo muy poderoso físicamente y nos han ganado siempre ese segundo balón, eso les ha permitido controlar y girarse para dar el pase a la espalda. Siempre somos un equipo muy junto y sólido en esta segunda vuelta. Exceptuando ante el Almería somos de los que menos nos rematan y esta vez no ha sido así", resumía Pellicer sobre la impotencia de su equipo: "La segunda parte había que limpiar la cabeza. Empezamos con dos puntas, pero no por ello eres más ofensivo. Con tres mediapuntas queríamos ser más incisivos. Los jugadores del banquillo han dado esa energía. La justicia la ha merecido el equipo rival. Borrón y cuenta nueva. Estamos al límite. Ayer tuvimos un problema con Jozabed. No sabemos si va a poder estar hasta final de temporada. Esto es fútbol, se felicita al rival. Tenemos dos rivales en lo alto de la tabla ahora, va a ser un desafió recuperar jugadores. Con la mente en entrenar e ir al campo del Espanyol a por los tres puntos".

No ve un hundimiento físico de su equipo Pellicer. "Es un partido, veníamos con una línea, somos el tercer equipo que más corre de la categoría, el que más esfuerzos de alta intensidad hace. Vamos justos, pero quién no va justo a estas alturas de temporada. Este rival pagó por un jugador nuestro mucho dinero, da idea del potencial que tiene. No está más arriba por circunstancias. Tenemos hambre. No está hecha la permanencia. Todos suman por arriba y por abajo. Hay que pelear cada punto y sumar los máximos posibles. Dar un broche a una temporada con mucho mérito, pero no tenemos que lastimarnos y buscar excusas. Siempre hemos dado pasos adelante. Pido tranquilidad, que se recuperen los chicos y el martes a entrenar como si no hubiera un mañana. Tiene que ser la clave nuestra, hay muchos objetivos por cumplir y queremos conseguir los puntos", proseguía Pellicer.

"Los chicos están tristes, internamente tenían mucha ilusión", respondía Pellicer sobre el estado de ánimo del equipo: "Ganar nos iba a marcar de generar ilusiones. Vamos a pelear aún y lo transmito. Es un día triste porque queríamos seguir peleando por cosas que hace siete meses eran imposibles. Nos pesó esa sensación de que veíamos que se nos escapaba. No queda otra. Sería una situación con muchos más problemas si tuviéramos menos puntos. El grupo se va a levantar y va a pensar sobre todo en una fin de temporada complicado por todos los rivales. Vamos recuperando jugadores, como Orlando, porque ahora es un momento en el que todos quieren su cuota de protagonismo. Habrá cambios para refrescar mente y piernas y habrá momentos para todo. El examen es el día de partido y van a tener su momento. El campo va a hablar con nuestro rendimiento. A competir y sin excusas. Este grupo lo ha demostrado. Nadie va a bajar los brazos, vamos a competir al máximo nivel".

¿Y qué objetivos quedan ahora? "Sumar cada partido, quedar lo más arriba posible, prolongar el rendimiento de todo el año", respondía Pellicer: "Todo lo que hemos vivido nos hace pelear por todo lo que pueda acontecer. Sería un drama en otra situación, lo del año pasado eran finales trágicas, ahora jugamos finales para ilusionarnos. Es una temporada tremendamente complicada. Sabemos que tenemos problemas pero el objetivo es sumar cada tres puntos cada día con lo que conlleva vestir este escudo y esa afición tan exigente no nos podemos relajar. Aún queda y hay que mirar hacia delante. Queda mucho. Esto de pensar que está todo hecho no va con nuestros jugadores y la historia de este club".

"Internamente, toda la semana, estábamos por conseguir una victoria que te da esperanzas", recordaba Pellicer: "Todos queremos más. Eso está claro, pero no es excusa. Es fútbol. Ese gol nos ha desajustado, no hemos sido nosotros. Es demérito nuestro y es mérito del rival. El grupo estaba enrabietado porque en ese fuero interno mirábamos más allá. Hay que calmar los ánimos. Nos quedan retos y desafíos. En la primera vuelta no pudimos conseguir puntos con Espanyol y Mallorca y queremos resarcirnos".

Por último, Pellicer se refirió a la mano del penalti que decidió el partido de Caye Quintana y que pareció involuntaria: "No la vi. Hablar de eso contra un equipo tan superior en la primera parte de una mano o no... Es difícil el trabajo del estamento arbitral y no hay ningún tipo de excusa, sea penalti o no, hay que trabajar y ser autocrítico. Nos dispersa lo demás".