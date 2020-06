El puzle de Pellicer

El famoso 8 de marzo, el Málaga jugó su último partido. Fue en La Rosaleda ante el poderoso Zaragoza, que ganó 0-1 tras un buen partido de los de Pellicer, en esa bisagra de un partido ganado o perdido que hacía mirar hacia arriba o hacia abajo. La realidad, a 11 jornadas del final, es que hay tres puntos de margen con el descenso y ocho con la zona de play off. Batalla descarnada abajo, con clásicos del fútbol español como el Deportivo, el Racing, el Albacete o el Tenerife metidos de lleno. Presión, equipos con solera y necesidad extrema. Pellicer fue fríamente sincero. “En estos 11 partidos nos jugamos el futuro del club”, decía semanas atrás.

Afortunadamente, el técnico valenciano, renovado recientemente hasta 2021 en un mensaje de tranquilidad auspiciado por Manolo Gaspar y respaldado por el administrador judicial, puede ocuparse ya de lo que pasa en el verde, del rompecabezas que tiene que afrontar. El Málaga lanzó una propuesta a la Federación para que rebajara el mínimo de siete jugadores profesionales necesarios en el césped para que no se diera el partido por perdido. Hay clubes que no se han pronunciado, pero que aguardan un pronunciamiento de la RFEF que puede ser clave para dar flexibilidad a los entrenadores. No son pocos, tanto en Primera como en Segunda, que tienen dos o tres asiduos con dorsales más allá del 25. Y en esta tormenta de 11 partidos en menos de 40 días cualquier recurso es poco.

Pellicer tiene que manejar varias barajas. Hay problemas físicos. Seis de los 18 jugadores con ficha profesional están entre algodones. Dani Pacheco, Benkhemassa, Boulahroud, Aarón Ñíguez, Luis Hernández, Tete Morente, más los canteranos Cristo y Ramón Enríquez. Habrá que ver la evolución desde este lunes (comparece también José María Muñoz desde las 13:00 horas) de ellos.

Pellicer tiene que contar, a expensas de la decisión de la RFEF al escrito malaguista, con tres canteranos en el once (tener cuatro es estar en el filo del abismo, a expensas de una expulsión para cometer alineación indebida). Luis Muñoz, Keidi Bare, Hicham e Ismael Casas han sido titulares con más o menos frecuencia. Y hay otro factor, que en un retorno de competición con tantos partidos seguidos no es nada desdeñable. Sadiku y Pacheco están apercibidos de sanción. Renato Santos, Ismael Casas, Boulahroud, Munir, Mikel Villanueva, Luis Muñoz y Tete Morente están a dos tarjetas de cumplir ciclo. Villanueva es el único de los que acaba el 30 de junio que no ha ampliado un mes más su compromiso. Todas las variables que debe tener en cuenta Pellicer, que debe ir con las luces cortas y también con las largas por la acumulación de partidos que se avecina.