"Hay rabia: sabíamos que ganar hoy generaba mucha ilusión"

El entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, se mostró contrariado con el resultado contra el Cartagena y señaló el gol del empate cartagenero como la clave del choque: "La pena es esa acción esporádica. Habíamos empezado muy bien, el equipo estaba jugando, buscando jugar de lado a lado, encontrando a jugadores en situaciones intermedias, aunque necesitábamos más profundidad por fuera, pero el equipo estaba cómodo", explicó y añadió: "Después de adelantarnos es cuando estábamos más cómodos. Hay que analizar el por qué de esa falta. Es verdad que el empate nos ha costado, pero el equipo ha seguido creyendo. En la segunda parte no hemos salido bien. Sus extremos se metían por dentro a las zonas laterales de Ramón y cuando íbamos a hacer el cambio, nos han metido el segundo. Nos ha costado la presión en la segunda parte. Las ganas y la sensación de que no estábamos cómodos, nos ha ido penalizando. También teníamos bajas, teníamos que ajustar para no tener cuatro del filial. Al final tuvimos dos o tres acciones que nos ha faltado fortuna. Otras veces con menos hemos conseguido gol. Es un partido que estaba controlado y esa acción esporádica, mete en el partido al rival. Los rivales se aferran a cualquier estímulo positivo. Hay que levantarse, el equipo lo ha intentado con entrega, no tuvimos esa suerte de cara portería".

Además, Pellicer habló sobre lo que supone este tropiezo para el vestuario: "Desde que estamos, creo que es el primer partido que nos remontan en casa. Es cierto, pero hay que recordar de dónde venimos porque pasamos del todo a la nada en 30 minutos. Cada partido es titánico y tiene circunstancias diferentes. Cada punto cuesta sudor y lágrimas, y lo sabemos con el parte de guerra que tenemos en este tipo de partidos. Hay dos partidos diferenciados: cuando estábamos delante el equipo estaba a gusto, cómodo. Después del gol y en la segunda parte, después del segundo gol nos ha penalizado bastante a nivel táctico y mental. No le podemos reprochar nada a los jugadores. Esto tiene que servir para valorar cada punto, es una competición en que cada partido es titánico, no hay diferencia. Nos está costando hacernos fuertes en nuestro estadio, seguiremos trabajando con la cabeza arriba y a preparar el partido contra el Almería. El grupo está muy dolido porque sabíamos que ganar hoy era ilusionarse, era un situación muy privilegiada. Hay rabia en el grupo y nos hace sentir optimistas. Sabían que ganar hoy generaba mucha ilusión para todos, pero queda muchísimo y hay que valorar el día a día de trabajo. Seguiremos remando".

Para el técnico, "pequeños errores son los que nos están penalizando, por eso tenemos que tener la exigencia de que la concentración sea máxima. La acción posterior a como atacas, cómo se comete esa pérdida. Nos penalizan pequeños errores. Sabíamos que teníamos que jugar con la situación del rival, el partido estaba tremendamente controlado y después, esa acción, esa pérdida y esa falta. Hemos producido esos errores y el rival los ha aceptado, les han hecho crecer. Hay que insistir en los mecanismos, en mejorar esas acciones. Hay partidos en los que llegas más a puerta y no consigues marcar". Además, habló sobre el posible fuera de juego en e empate: "Luego podemos analizar si es o no fuera de juego, no la he querido ver. Tenemos que tener más exigencia para nosotros y mejorar esos errores que nos penalizan".

Otro aspecto por el que fue cuestionado el entrenador del Málaga es la falta de eficacia de su equipo como local: "Las estadísticas están ahí, nos está costando. Jugar como loca o fuera no hay diferencia, no hay público. No tenemos esa regularidad continua durante los 90 minutos. Tenemos que ser más consistentes y equilibrados 90 minutos. Hoy cuando el equipo mejor estaba, una situación esporádica nos vuelve a penalizar. Hay que tener esa concentración durante 90 minutos y más en nuestro estadio. Tenemos que trabajar mucho el aspecto mental y táctico, las situaciones del partido. Jugar como local te da más ansiedad y tenemos que tener más equilibrio en todas las situaciones del partido. la clave es tener un equipo equilibrado los 90 minutos".

Sobre las bajas y los problemas en la alineación: "Nunca echamos de menos a los que no están, porque no pueden participar. llevamos muchos meses en esta situación, es un mérito que salgan chavales jóvenes, que puedan cumplir. es un proceso de aprendizaje. Cristo, Julio, Larrubia, hemos tenido que cambiar a Ramón para no quedarnos con cuatro. Gracias a que hemos recuperado a Caye hemos podido hacer todos los cambios. no hay que pensar en los que no están. los que somos, hacia delante y valientes en ese aspecto. Es muy difícil esta maratón con tantas lesiones, sanciones...y la situación en la que estamos. para mí tiene más mérito el trabajo que hacen. Estoy contento con los que han salido. es el mayor proceso de aprendizaje que tienen: al más alto nivel y en una situación así. Un partido así a Larrubia le vale más que tres en Tercera".

Por último, Pellicer agradeció una semana completa sin competir: "Ahora es una semana que es normal, veremos los que tenemos con molestias y los que se pueden recuperar, pero sobre todo recuperar la mente. Tenemos mucha rabia porque teníamos muchísima ilusión. El grupo estaba muy responsabilizado, era un partido tremendamente importante para marcar distancia con la zona de abajo y situarnos en la de arriba, para generar mucha ilusión. Ahora hay que reactivarnos, recapacitar y mirar hacia delante. El rival ha sido poderoso, están compitiendo de la mejor manera posible. Que recuperen la mente y las piernas en esta semana limpia que tenemos y mirar hacia adelante porque esto no para. Luego viene la Copa".