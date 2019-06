No se dio mucha prisa el presidente del Málaga, Abdullah Al-Thani, en decir algo acerca de la eliminación del equipo en el play off de ascenso a Primera División. Utilizó, cómo no, su canal predilecto para expresarse, Twitter. Un mensaje positivo, aunque poco original, del jeque acompañado por una imagen del estadio con algunos lemas y agradecimientos. Y su toque políglota, por supuesto.

Mucho hashtag, cerrando con ese "Volveremos" que le incluye en la ecuación del futuro blanquiazul. Palabras para la afición blanquiazul en una cascada de lemas: "Gracias, afición, por tu aliento incombustible", "Gracias, malaguista, por tu ánimo incondicional" y "Gracias, Málaga, por tu cariño sin igual".

Casi medio día esperó el presidente para pronunciarse. Al-Thani no estuvo en el palco en el partido más importante de la temporada y, de momento, su única reacción llegó por esta vía. De cualquier modo, se avecinan días importantes para el Málaga y el sheikh tendrá de nuevo el papel más relevante. Eso sin obviar la compleja situación que se plantea ante la resolución judicial por el caso BlueBay.