La receta de Manolo Reina

Manolo Reina, uno de los jugadores con más experiencia y poso en el vestuario malaguista, habló también tras la derrota del Málaga CF ante el Eibar. "Estamos jodidos por la manera de perder el partido, cuando nos meten un gol se nos hace cuesta arriba darle la vuelta. No nos queda otra que trabajar y pensar en el siguiente partido”, señalaba el guardameta de Villanueva del Trabuco.

“El equipo hizo muchas cosas buenas. Llevó el peso de partido y combinado, pero faltó definir. Arriba no estuvimos tan finos. Tenemos que creer, venir y trabajar para darle la vuelta. Estar más unidos que nunca porque esta situación no es fácil. Lo primero es quitarnos las cosas negativas, ese miedo de que a la primera nos van a hacer gol. Tenemos que darle una vuelta a esto, ser positivos, y confiar en los jugadores. Tenemos que demostrarlo en el campo. Queda mucho, hay tiempo de darle la vuelta. Es momento de apechugar, creer y estar juntos”, sostenía el portero, de 37 años, que no está teniendo un regreso plácido. Ha recibido 18 goles en 13 partidos y el equipo va último.