Escardó: "No os imagináis lo que era Brahim de pequeño"

Álex Escardó, jugador del Atlético Sanluqueño del Grupo 2 de Primera RFEF, se formó en la cantera del Málaga CF y allí coincidió con uno de los hombres de moda en el fútbol español, Brahim Díaz. A su paso por Benalmádena S.U.D.A., de 101TV Costa del Sol, el centrocampista habló del jugador del Real Madrid.

"De chico ya era otra cosa, no os imagináis cómo jugaba Brahim al fútbol. Era más chico que nosotros, iba dos años por encima, jugaba a otra cosa, a otro nivel. Me alegro muchísimo por todo lo que le está pasando, se lo merece. Es malagueño, hemos compartido muchas cosas juntos, muchos años. Mejor no le puede ir y me alegro mucho. Él era bastante mejor que yo, me alegro muchísimo de todo lo que está pasando y ojalá le vaya mejor aún", aseguró Escardó.

Al de Benalmádena le encantaría regresar al Málaga: "Sí, claro que esa espinita la tengo. Te lo digo a ti y a todo el que me entrevista. Mi ilusión y el deseo de mi vida es volver al Málaga. Se me quedó esa espinita de no debutar con el primer equipo. Siempre soñé con jugar con el primer equipo, desde pequeñito soy del Málaga, la primera equipación que me regaló mi abuelo era del Málaga y al final uno que es de allí nunca deja de intentar volver a casa. Guardo muchos recuerdos, mucho contacto con muchos amigos que hice en ese momento. Es lo más importante, porque te enorgullece. Un momento futbolístico quizá fuera la Copa de Campeones que hicimos, que llegamos a la final, y jugar la Youth League, que nunca me imaginé disputar, menos con el Málaga. A día de hoy lo recuerdo porque para nosotros fue algo muy emocionante".

Siguió hablando en clave blanquiazul: "Siempre lo pensé, que en otra época y otro tiempo seguramente hubiera tenido alguna oportunidad, pero la vida te lleva por otros caminos. Hay gente como Dani Sánchez, que es íntimo amigo mío, que está jugando a muy buen nivel ahora tras volver. Esa marcha no fue de mi parte, me obligaron a salir aunque ya no quería, ahora que han pasado seis años lo miro de otra manera, pero en ese momento me dolió bastante. Sigo siendo muy joven, pero he estado en bastantes equipos, estuvo en canteras como la del Betis, he jugado con grandes jugadores, te ayuda y te hace madurar. Si por mí hubiera sido jamás hubiera salido del Málaga. Espero que pronto la vida me depare el camino que quiero".

Llegada al Sanluqueño

"Ha sido todo muy rápido, el 1 se hizo oficial, venía de días atrás y todo salió bien, llevo dos o tres días y encantado, me han tratado genial. He tenido más propuestas, pero si salía de Mérida era venir aquí, era una propuesta idónea para mis características. Insistió mucho Abel Segovia en mi fichaje y estoy muy contento. Llegué el viernes por la noche y el sábado entrené y muy contento por debutar, ganamos 3-0 a un equipo bastante fuerte. Me voy con buenos recuerdos y buenos amigos que he dejado allí, pero futbolísticamente han sido meses muy difíciles en lo colectivo y lo personal. Creo que tomé la decisión correcta. A Dani y David les fue bien y les ayudé mucho. Me ha ayudado a darle importancia en otras cosas muy importantes. Es una experiencia más".

Primera RFEF

"El otro grupo no he jugado, pero este creo que es más fuerte. Hay pequeñas ligas. El Málaga está con Ibiza, Castellón, Murcia... Nosotros estamos en el grupo de abajo, intentando meternos en zona media. Por presupuesto, jugadores, calidad... Hay grupos diferentes dentro de nuestra liga. Para serte sincero, el Ibiza no me sorprendió, es muy buen equipo y con mucho presupuesto y quizá su categoría no es ésta. Pero no te sorprende tanto como el Castellón, tuve la oportunidad de jugar allí con el Mérida y nos metieron cinco. Los veías y te daban la sensación de que estabas jugando contra 15 o 16, es una forma de jugar que en 25 años que tengo es el mejor equipo contra el que jugué. No sabes las forma de cómo cubrirlos. El central aparece en el área, el extremo se va a la otra banda... Y al final te descoloca defensivamente y es un equipo que si tuviera que apostar diría que quedaría primero. Por mí ojalá el Málaga fuera primero con 25 puntos de ventaja al segundo, pero a día de hoy la realidad es la que es. Creo que el Málaga va a tener que luchar en el play off. Que es muy complicado, pero estará ahí. El Castellón y el Ibiza están en un escalón por encima del resto".

Pellicer

"Pellicer fue mi entrenador y le tengo muchísimo cariño. Soy del Málaga desde chiquitito y veo todos los partidos del Málaga en Primera RFEF. Pellicer es duro y exigente, para ser un entrenador bueno tienes que ser así. No conozo a ningún entrenador que no sea así para llegar alto. Es un fenómeno y si se tiene que partir la cara por ti lo va a hacer".