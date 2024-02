Kameni se resiste a retirarse a punto de cumplir 40 años

Carlos Kameni, a pesar de estar a unos días de cumplir los 40 años, el cancerbero camerunés sigue queriendo estirar su carrera futbolística. En los últimos meses ha estado defendiendo la portería del Antequera CF, en el mismo grupo de Primera RFEF que su Málaga. Ahora, como agente libre, confía en encontrar algún destino donde lucir sus guantes.

"Los guantes me llaman, cada día me levanto con las mismas ganas de seguir disfrutando de esta pasión, con ganas de tirar para adelante hasta que yo decida", aseguró en una entrevista concedida a Onda Cero Málaga, donde continuó explicando cómo ha sido la experiencia en el fútbol de bronce: "Es muy diferente el fútbol profesional a lo que se vive en Primera RFEF. Hubo días de nervios, llevaba tiempo sin competir, era como empezar de nuevo".

"Cada día entreno a tope porque nunca se sabe, pero sin meterme presión. Si toca seguir disfrutando dependerá del proyecto, entreno cada día porque nunca se sabe. Me veo capaz de aportar en cualquier proyecto, pero si no se abre esa puerta pasaremos a otra cosa", añadió el que fuera portero de la selección de Camerún.

Por supuesto, su pasado blanquiazul le marcó y sigue muy pendiente de la actualidad del conjunto malacitano, donde ha intentado regresar en no pocas ocasiones. "Tengo al Málaga en mi corazón. Yo siempre estoy con esos colores. Me duele mucho ver al equipo sin poder ayudar, mis hijos me piden ir a La Rosaleda", aseguró un Kameni que también sitúa alto el listón de la exigencia: "En Málaga no se puede hablar de otra cosa que no sea ascender".

También hizo una valoración del cancerbero titular del Málaga, Alfonso Herrero, que está realizando una temporada muy completa en su primer año como malaguista: "Veo bien a Alfonso Herrero, ha salvado muchos puntos. Está a un nivel muy bueno y eso le permite al equipo ganar muchos puntos. La portería es fundamental. No se puede construir la casa sin unos cimientos fuertes".