Roberto Fernández: "Un día que no olvidaré en mi vida"

Roberto Fernández fue el primer goleador en la segunda victoria del Málaga en esta pretemporada. El canterano remachó a la red un buen centro de Ale Benítez desde la banda derecha. Fue nada más comenzar el partido, lo que ayudó a encarrilar este triunfo ante el filial del Sevilla. "Muy contento, porque marcar gol con el primer equipo es una felicidad inmensa. En el partido anterior tuve una oportunidad y no pudo ser y hoy nada más empezar el partido, gracias a un centro de Benítez, que me ha ayudado, me puedo llevar un día que no olvidaré en mi vida", explicaba después el atacante.

El cordobés es uno de los jóvenes que está trabajando ahora con el primer equipo. Y va dejando grandes sensaciones en sus primeras apariciones. "Son duros para llegar bien a la liga. El calor también es impresionante, pero empezamos los entrenos temprano para intentar evitarlo, aseguraba sobre las sesiones que comanda José Alberto, con el que tenía buenas palabras: "Sobre todo con los que venimos de abajo es más exigente, los ritmos de entrenamiento son diferentes, con más velocidad e intensidad".

El delantero, que lleva el 39 del Málaga este verano, es una de las grandes apuestas del club de Martiricos. Está renovado hasta 2024 y forma parte de ese grupo de jóvenes talentos que están atados por Manolo Gaspar y que son el futuro del equipo malagueño. El último en ser de esa nómina es el defensa Moussa Diarra, que tuvo minutos también frente al Sevilla Atlético, que ha renovado por tres temporadas.