"Aquí, al que saca el pecho, se lo hunden"

El listón de belleza en los goles del Málaga estaba alto después de que Ramón inaugurara el casillero de tantos a favor con un golazo soberbio en Castalia. Cristian, a un minuto de descanso estuvo a la altura. Cazó como quería un centro que bajaba en el punto de penalti y definió para dejar al portero sin muchas opciones de detener la pelota. El gaditano no sólo gana enteros como organizador, también demostró que es capaz de definir como los ángeles en un momento clave del partido. Buena manera de debutar en La Rosaleda y de estrenarse como goleador del conjunto malaguista.

"Estamos formando una familia, sabemos la situación en la que estamos, peleamos día a día, contento de trabajar junto a este grupo, a pesar de todo es una familia y la verdad es que así muy pocos equipos nos van a gana. Vamos a por todas, pero con humildad y con los pies en el suelo a pesar de las dos victorias. Esto es muy largo, sabemos que aquí el que saca pecho se lo hunden, a seguir trabajando y mejorando siempre", dijo el protagonista del gol que le dio la victoria al Málaga.

Cristian jugó la pasada temporada 26 partidos con el Extremadura en Segunda División –20 de ellos como titular– y marcó tres goles con los extremeños. Ahora afronta su segunda campaña en la categoría de plata y explicó cómo afrontaba la plantilla malaguista la visita del Alcorcón y cómo briegan con la complicada situación institucional que vive el equipo en los últimos meses.

"Sabemos como venía el Alcorcón: de no encajar goles, es la primera victoria, primeros tres puntos en casa y que no sean los últimos. Sabemos que cuando nos juntamos el equipo y trabajamos todos juntos es complicado que nos hagan gol y sobre todo sabemos que tenemos pólvora arriba y que si metemos una, los equipos se abren. Contento por la victoria contento por vestir esta camiseta, el gol, la victoria, me enorgullece meter un gol con esta camiseta, espero que no sea el último", dijo el jerezano tras el partido.

Por último, el jugador formado en el Atlético Sanluqueño y las categorías inferiores del Atlético de Madrid antes de recalar en el Extremadura dedicó su gol a su círculo de gente más cercano: "Para mi familia que son los que me apoyan desde el primer día que me dedico a esto y todos los goles que meta en mi carrera futbolística son para ellos". A sus 24 años, Cristian Rodríguez afronta una temporada importante para él: cedido por el recién descendido Extremadura y con opción preferencial del Málaga en el futuro, quiere demostrar que tiene el nivel para ser un jugador importante en la categoría.