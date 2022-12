La sala de prensa de La Rosaleda reventó

La sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda estalló en una presentación sencilla y humana, llena de emociones, alegría y amor. Y quizás no sean las palabras justas porque les falta la piel y la precisión de lo que verdaderamente se vivió. Para evento singular, la puesta de largo de una canción con aires de himno, creado ex profeso para los Supercapacitad@s del Málaga CF. 'Somos Genuines', un canto a la inclusión y a la vida.

Fueron capaces de poner de bote en bote la sala de prensa, ocupando casi la totalidad del aforo. Muchos jugadores, familiares y acompañantes, los partícipes de todo el proceso de creación del tema, los representantes de la Fundación, Manolo Gaspar y Javi Jiménez. El lateral está muy volcado con los Genuine y se tuvo que rendir con la sonora ovación que le brindaron y cómo corearon su nombre.

Lucas Rodríguez, máximo responsable de la Fundación, resaltó a los padres de la idea: "A mí me gustaría tener alguna de sus capacidades porque sois un ejemplo y ese ejemplo que sois lo han recogido en la canción Dani y todos los músicos. Me gustaría contar la intrahistoria de esta canción. Fue una llamada de Santi. Puso su grupo a disposición del Genuine y escuela de Supercapacitad@s. Nos comentó que tenía una idea que había hablado con Dani y quería verme rápidamente. Nos vimos en La Rosaleda y ya tenía un esbozo de la canción y nos pusimos cara. Nos quedamos entusiasmados por esa letra. Con un retoquito tuvimos la definitiva. Poco a poco se dieron avances, ellos han ensayado día tras día. He hablado más con Santi que con mi mujer. Lo han hecho fantástico. Hay un equipazo con unos músicos que lo han dado todo, con sentimiento".

El autor de la letra es Dani García, vinculado al carnaval de Málaga, como Marta, intérprete de la canción, o el guitarrista Manuel Ortega. La guinda se puso en el estudio de grabación del músico malagueño Javier Tapia, que también estuvo presente.