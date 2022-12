La coctelera de Mel: Levante, lesiones, canteranos y el próximo debutante

El Málaga sigue siendo duramente azotado por las lesiones. En mayor o menor grado. A veteranos o canteranos. No hay sesgo en el conjunto blanquiazul en este sentido. Pepe Mel lo lamenta, pero no se lame demasiado las heridas y piensa en soluciones y seguir avanzando. El equipo se juega demasiado en estos próximos encuentros.

"Estamos esperando el entrenamiento de mañana para ver el estado de Esteban Burgos, porque es el que más me preocupa. Porque es el que puede estar. Es casi baja segura Cristian y a Juande hasta enero no lo tendríamos. Parece que cuando encontramos las soluciones tenemos estos problemas. Es algo que no deseas porque encuentras la solución, y vuelta a empezar. ya nos pasó con Moussa, con Haitam…", comenzó Mel.

"Salvo por estas cosas, todo parece ir bien, tenemos a la gente animada, el equipo encuentra las cosas que necesita, pero como digo muchas veces, cuando hay tantas bajas se debilita, se resiente. Dicho esto que nadie piense que vamos derrotados o sin todo el optimismo. Lo que me faltan son fichas para el tablero pero queremos hacerle espeso el partido al Levante. Si no están esos, serán otros. Racha de no perder, de ser difícil para el rival. Poner el partido espeso que creo que es donde somos peligrosos”, argumentó el entrenador.

No es un rival cualquiera el del domingo. "Como siempre, todos los equipos que bajan tienen el seguro y son fuertes económicamente. Tiene a Frutos, Campaña, Iborra, Soldado... un tipo de jugadores de Primera que va más allá de lo que se supone en Segunda, pero en esta categoría da igual el nombre y como seas, estamos en la misma liga y ganar es complicado, tenemos armas suficientes para hacerles daño”, siguió Mel.

Equipos en situaciones similares a la del Málaga han cogido algo de aire como el Leganés y el Oviedo. Espejos que sirven a Mel: “Nosotros estamos a tres puntos. Tres puntos en esta liga no es nada, ves el calendario próximo y piensas que es complicado. Hoy les he puesto un vídeo a los jugadores y se ven las cosas buenas que hace el Levante, pero también las malas. Estamos a un partido de salir de ahí y eso se puede conseguir perfectamente en Valencia”.

Los dos últimos encuentros los elevó a la categoría de finales. Mel está más que satisfecho con ello: “Creo que hemos pasado con notable alto las dos finales. En Zaragoza se complicó nada más empezar y luego competimos. Tres puntos son nada y está al alcance de la mano, hay que intentar llegar a enero con el equipo fuera de descenso”.

Plaga de lesiones

Nadie en la competición suma más problemas físicos que el Málaga. "Ojalá fueran cosas de entrenamiento porque ya habríamos hecho algo. Yo no puedo bajar el nivel de entrenamiento si queremos competir. Muchas lesiones son de quirófano y eso es mala suerte. Que se rompan dos dedos es mala suerte. Luego hay cosas que depende de otros factores, hay gente propensa en sus carreras a un tipo de lesiones. Para competir hay que entrenar bien y su alguno se cae, pues es lo que hay. Si entrenas flojo, el Levante te pasa por encima", recordó el técnico.

Issa Fomba

"En mi cabeza tengo un plan de partido ante Levante y otro ante el Granada. Issa viene a Valencia porque tiene bastantes opciones de poder participar y también Juanma, que es un jugador que me encanta y que tenía por delante a Haitam. Del mismo perfil. Hay que utilizar gente de la casa. Cuando uno está con problemas hay que tirar de los recursos que tiene”, volvió a elevar un canto hacia La Academia el preparador malaguista.