La quinta amarilla amenaza al Málaga CF

Después de superar el primer match ball de la temporada en la jornada 17 de las 42 que conforman la temporada en la Liga SmartBank, los problemas no terminan para Pepe Mel, quien cada paso que da hacia delante le van surgiendo nuevos inconvenientes. Duran poco las alegrías en La Rosaleda. A la reciente lesión de Haitam, se suma que con vistas a la alineación contra el Levante este domingo (21:00 horas) en el Ciutat de València el técnico madrileño deberá tener presente que su central Esteban Burgos, su centrocampista Aleix Febas e incluso su guardameta Manolo Reina, algo sorprendente para su posición, están a una cartulina amarilla de cumplir ciclo. Por lo tanto, si el colegiado les amonestase no estarían presentes en el duelo de la jornada 19 frente al Granada en La Rosaleda.

Será complicado no ver a Esteban Burgos en la zaga blanquiazul, pues se ha convertido hasta el momento en uno de los indiscutibles para Mel. Es cierto que el argentino no debutó en el estreno del madrileño al frente del banquillo de Martiricos, sin embargo desde entonces ha jugado todos los minutos posibles. A excepción del encuentro en Cartagonova, donde fue expulsado a los 22 minutos de partido frente al Cartagena y su respectiva sanción a posteriori contra el Sporting de Gijón. Todo lo demás estuvo los 90 minutos reglamentarios sobre el césped. En La Romareda vio la cuarta cartulina, jugó contra la Ponferradina y será difícil que el míster blanquiazul no cuente con él ante un duro rival como los granotas, más aún en su casa.

La otra incógnita es Aleix Febas, quien para Pablo Guede era indiscutible y para Mel está siendo titular, aunque no completando los 90 minutos siempre. De hecho, lo hizo por primera vez con el actual técnico blanquiazul ante la Ponferradina. Lo normal es que suela ser sustituido a partir del minuto 70 de partido. También vio la cuarta amarilla ante el Zaragoza, lo cual podría hacer peligrar su entrada en el once. Sólo contra el Sporting de Gijón en La Rosaleda entró desde el banquillo, por lo tanto también es un jugador importante para Mel. Difícil papeleta. Respecto a Manolo Reina, no se le espera en la partida de inicio. Al menos no lo hace desde hace cuatro jornadas, ante el Eibar vivió su última titularidad. De momento, la apuesta es por Rubén Yáñez bajo palos.

A estas tres dudas se suman las ya conocidas bajas de Ramón (lesión en el aductor derecho) y Gallar (lesión en el cuádriceps izquierdo). Además de los cuatro lesionados con ficha del filial: Andrés Caro, Moussa Diarra, Murillo y Víctor Olmo, donde ahora se une Haitam. Si parece que recuperará a N'Diaye, aunque pierde a Juande.