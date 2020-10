"La sensación es que hemos perdido dos puntos"

El entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel salió a la rueda de prensa posterior al partido contra el Málaga con una actitud de ocasión perdida para su equipo: "Antes que nada, felicitar en nombre de toda la plantilla a Rafa Nadal, que es un ejemplo para un equipo tan joven como el nuestro. Enhorabuena por ese triunfo. La UD Las Palmas ha sido mejor 11 contra 11; y en 11 contra 10. Hemos tenido la ambición de ir a por el partido, con uno menos hemos tenido dos delanteros y hemos querido ir a por el partido, hemos tenido ambición. Cosas del fútbol, cuando no nos hacen gol, nosotros no lo hacemos. Han estado bien, pero faltó tranquilidad en el último pase que nos hubiese dado opciones de hacer más daño en un partido como este. De lo otro, no tengo nada que decir".

El técnico incidió en que cree que fue muy superior su equipo en la tarde del domingo en La Rosaleda: "Nos vamos con la sensación de que hemos perdido dos puntos. Si un equipo merecía ganar, hemos sido nosotros. Con diez hemos puesto dos puntas arriba y hemos ido a por el partido, faltó la tranquilidad del último pase en el área. Bien la agresividad y el partido, no se les puede decir nada a los jugadores".Preguntado por si había hablado con Álex Suárez sobre la expulsión, fue claro: "No hemos hablado, pero ninguno vamos a hablar del árbitro, no merece la pena. Igual que nos calificáis a los jugadores, dad vuestra opinión de qué os parece el árbitro".

Por último, Mel alabó el esfuerzo de su plantel y señaló, como curiosidad, las tres expulsiones que suman esta temporada: "Da igual quien esté en el campo, entran y el nivel no baja. Es importante. lo hemos conseguido y el equipo no baja en intensidad. Le metemos el ritmo adecuado y no baja. En cinco jornadas, tres expulsiones y somos un equipo limpio. En Leganés nos costó el partido, contra el Zaragoza nos costó mucho sacarlo adelante. Nos han expulsado siempre a uno fuera de casa por acciones no violentas, tomamos notas, tenemos que mejorar más allá de si es justo o no".