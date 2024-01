10 de septiembre, fecha del juicio con BlueBay por las camisetas

Este martes 30 de enero de 2024 se celebró en la Ciudad de la Justicia de Málaga la audiencia previa del 'Caso Camisetas' en la que el Málaga CF reclama a BlueBay un total de 2,65 millones de euros por un contrato insatisfecho de publicidad correspondiente a la temporada 2013/14 en la que se exhibió en camisetas (en la parte trasera de las mismas bajo los dorsales) y diversos lugares del estadio (como la u televisiva) la marca de la hotelera.

BlueBay pedía la nulidad del contrato suscrito en su momento, así que no ha sido posible alcanzar el acuerdo y ambas partes tendrán que verse las caras de nuevo en un juicio que tiene fecha para el próximo 10 de septiembre, según adelantó SER Deportivos Málaga.

La policía judicial lo acreditó en 2021

Queda acreditado en el informe que el Málaga sponsorizó a favor de Bluebay y que existe una prestación no cobrada. En su día, el entonces hombre fuerte de la entidad, Moayad Shatat, fue el encargado de presentar el acuerdo. Se pretendió documentar esta relación en diversos contratos modificados durante la temporada y que se reforzó con diversos pagarés por parte de BlueBay que no fueron presentados al cobro ni se procedió a la ejecución de los mismos. Es más, este impago generó una situación deudora ya que esa cantidad está gravada por el valor añadido y esta cantidad impositiva pasó a deberla el club a la Agencia Tributaria. Los tres pagarés emitidos por la hotelera con las cantidades fraccionadas pertinentes del contrato consistían en 1 millón, 0,9 millones y 0,75 millones.

Lo que decía BlueBay del caso el pasado junio

"No podemos tolerar esta afirmación tan atrevida e impropia: -La mercantil propietaria de las acciones es Management Empresarial Málaga SL. La mercantil que firmó el acuerdo de las camisetas en 2013 fue GrupoBlueBay 2000, SL. El Administrador Judicial ha tenido oportunidad más que suficiente para conocer las circunstancias del apoyo realizado en las circunstancias en que eso ocurrió, pero prefirió presentar la Demanda, no por un interés en el cobro de una cantidad que no se debe, sino para lo que ahora se está materializando: presentar un titular en cada comparecencia para tratar de deslegitimar al grupo que está detrás. Llama la atención que el MF haya comprado esta mercancía y no espere a que el Juzgado resuelva al respecto", proseguía la defensa de BlueBay.

"Concluimos manifestando que no hemos recibido resolución de Su Señoría respecto de la Modificación o Cese del esquema de Administraciones Judiciales en las sociedades afectadas alrededor del MCF. Entendemos que es un tema pendiente que amerita resolverse en un sentido o en otro, tomando en cuenta que ya cada parte se pronunció al respecto", describía en un escrito que se mandó a la jueza Ruiz González.