El Málaga avanzó de ronda en la Copa del Rey y está entre los 32 mejores equipos del torneo. Sergio Pellicer estaba contento por la victoria, pero también por la manera de competir los 120 minutos de sus futbolistas. "Un partido como habíamos dicho en la previa que sabíamos que nos íbamos a encontrar un partido diferente. Ellos hicieron varios cambios. Creo que el equipo compitió muy bien, supo manejar los registros en cada momento porque era un encuentro de no cometer errores. Un choque largo, que teníamos que tener tranquilidad y saber aprovechar esas transiciones. Y ser muy sólidos a nivel defensivo. Le doy un 10 a todos los jugadores, también a los del filial y a los que participaron después, porque vino bien para coger minutos. Más allá de la victoria, para mí lo más importante es el nivel competitivo de todo el grupo", comenzaba el entrenador en rueda de prensa.

"A nosotros nos hubiera gustado que no hubiera prórroga, pero todas estas situaciones van en el competir. El ganar ayuda a ganar. El importante es el de liga, pero nos hace ilusión. He visto los ojos de los jugadores y al grupo le hace ilusión, es una manera de seguir compitiendo. Nos tiene que servir de ese proceso de entrenamiento y competición. Una vez nos ponemos la camiseta del Málaga hay que tener esfuerzo y hambre y el equipo lo está demostrando. Vamos a recuperar bien y veremos mañana tras el entrenamiento, espero que no pese", continuaba el entrenador, que no piensa mucho en el sorteo del viernes: "El que nos toque, en un sorteo no puedes elegir. Hicimos un partido para competir. Pensar en el partido de liga, pero nos da igual el que nos toque. Nosotros a competir con esa ilusión que ves en los jugadores, es el fiel reflejo del esfuerzo, del trabajo y de la ilusión de este grupo".

Hubo dos debutantes en La Rosaleda. Uno de ellos fue Alexander González, que se estrenó en el carril izquierdo. "Muy contento por todos. Alexander se ha encontrado en una posición diferente por las bajas de Matos y Cristo, que quisimos no forzar porque tuvo temas musculares anteriormente. Compitió muy bien, es un recién llegado pero en el contexto del partido para mí ha competido y demostró las condiciones que tiene. Va a ir a más y es una gran noticia", analizaba Pellicer, que pasaba a hablar del canterano Haitam Abadia: "Haitam es un jugador muy joven, que tiene mucho desparpajo, que tiene ese talento de los chicos de La Academia y ha tenido su premio. Participó en un contexto realmente complicado, enfrentándose a jugadores de primer nivel y estuvo muy bien. A partir de ahí otro jugador más, chavales que se lo merecen. La pena es que no pude tener a Julio o Juan Cruz porque lo hubiera tenido en el banquillo y hubieran podido participar. Muy contento por todos los chicos".

Se refirió también a Josua Mejías, de nuevo integrado en el grupo y que fue titular y jugó el partido completo. "Josua es un tema zanjado, es un jugador más. Sabe que se equivocó, pidió disculpas y es un tema que tiene que estar totalmente zanjado. Necesitamos de todos los jugadores, necesitamos de la responsabilidad de todos los jugadores y ese esfuerzo y orgullo de vestir esta camiseta. Él ya pidió disculpas, debe estar zanjado y centrarnos sólo en lo deportivo. Llevamos tiempo donde importa sólo lo deportivo y cuando hablamos de lo que es sólo es fútbol nos viene mejor", terminaba.