El Málaga perdió en el Carlos Tartiere, pero por encima de todo está la permanencia matemática del club de Martiricos en Segunda División. Das las circunstancias extremas es un logro de incalculable valor, al que se le dará mucho más con el paso del tiempo. Cuestión de vida. Lucas Ahijado decidió un partido igualado del que se habló poquísimo en la sala de prensa minutos después de que acabara. Con la salvación atada ya se mira al futuro, por más que quede algún partido por delante. Y ahí está candente el tema de la continuidad de Sergio Pellicer. Horas antes había hablado sobre ello Manolo Gaspar.

"En el momento en el que estuviera la permanencia matemática y todo certificado, aunque nos hubiera gustado que fuera en el terreno de juego con una victoria, creo que es muy merecido. Es a falta de cuatro, pero a falta de ocho era virtual. Muy orgulloso del trabajo del equipo, a pesar del partido. No era el resultado que esperábamos y tampoco creo que sea justo. Lo era el empate. Lo hemos hablado y no lo voy a decir aquí, hay que decirlo en casa. Esta semana, mañana o pasado, cuando hable con Manolo se va a quedar todo claro", aseguraba el técnico, que respondía varias cuestiones sobre el tema: "Lo que pasa es que después del partido de Las Palmas fue todo tan precipitado... Hay situaciones tras el profesional donde está la persona. Mi corazón está en Málaga, esto es así indudablemente. Pero también alrededor mía hay personas. En ese aspecto Manolo sabe lo que pienso. Lo que no voy a hacer es hablar aquí. Sí que es cierto que todo lo que se pueda decir, mañana o el miércoles tenemos que dejar claro. Pero sobre todo para no distraer, más allá de que ha sido un debate fuera, para no distraer a los jugadores. Que sepan realmente. Ahora es cierto que el club está planificando. Va a quedar clara mi posición, de una manera o de otra, pero me gustaría hablar en casa, en La Rosaleda".

Era el tema estrella de la comparecencia. "Mañana (por el martes) vamos a entrenar y después de hablar con Manolo. Tendría que quedar claro. El club no ha parado desde hace tiempo, lo que pasa es que hay que certificarlo todo. En todo, tanto conmigo como con Manolo, no está parando. De verdad que hay tiempo", insistía Pellicer, que daba alguna pista: "Ha quedado suficientemente claro un boceto, una idea de lo que va a ser la temporada que viene. También es cierto que no sabemos, con todo lo que ha ocurrido con la pandemia y las fichas, parece que puede haber más. El Málaga no para. Sabemos perfectamente cómo trabaja Manolo y su grupo. El año pasado fue una pretemporada tremendamente dura y seguro que este año no ocurra. Por eso tiene más mérito lo conseguido. Que celebremos una permanencia en el Málaga puede chocar, pero a los que estamos dentro es como si fuera un ascenso. Lo dices en boca pequeña porque el objetivo por historia debe ser otro. Pero los recursos son los que son y es para hacerle un monumento a los jugadores, ellos son los protagonistas. Nosotros somos la cabeza visible, pero lo importante es el grupo de jugadores de esta temporada y también la pasada. Espero que haya unos recursos acorde a la ciudad, que se dé ese paso adelante. Que en un futuro los haya para ascender a Primera División".

El entrenador castellonense hacía balance completo. "Fue muy duro desde la pretemporada. Me acuerdo el primer partido en Tenerife el viaje de vuelta. Luego cuando se cerró el mercado y jugadores que nos estuvieron ayudando y fueron despedidos. Luego cuando el equipo tenía una dinámica positiva y después las lesiones de Calero y Chavarría. Tuvimos muchas lesiones y no pudimos estar todos. El principio y ese tramo de inicio de 2021 donde no conseguíamos la victoria. Pero dudas nunca. Lo más importante ha sido siempre focalizar en el presente. Fue lo mejor. Aparecieron otros compañeros en las lesiones y los jugadores de cantera que dieron un rendimiento espectacular. Fue una montaña rusa, pero lo importante fue mantener un equilibrio emocional. Es un 10 para todos los jugadores porque el día a día fue tremendamente difícil, pero dieron la última gota de sudor", exponía.

Se terminaba hablando sobre la derrota, en un segundo plano evidente. "El equipo compitió, nos faltó pausa en las zonas de finalización. Tuvimos el partido controlado durante la primera y gran parte de la segunda. Luego el gol genera incertidumbre. El rival también se jugaba la permanencia y eso lleva un plus. Estamos compitiendo, nos están faltando detalles. Yo lo veo bien, estamos al límite indudablemente porque son fechas de desgaste y nosotros multiplicado por dos por las circunstancias. Aunque parezca que está todo hecho, cuando nos ponemos la camiseta del Málaga tenemos objetivos. El jueves habrá cambios, todos nos estamos jugando muchas cosas", remachaba.