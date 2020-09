Sorprendente rendimiento y encaje en el equipo. En pocos meses, Tete Morente fue capaz de dejar atrás la falta de ritmo y convertirse en uno de los peligros en ataque más fiables del Málaga. Confirmada su marcha al Elche, el jugador gaditano se ha despedido de la capital de la Costa del Sol con una emotiva carta:

"Ha llegado el momento de cerrar un ciclo en mi carrera deportiva. Hoy me toca despedir a un club que me ha dado tanto en tan poco tiempo, tanto en lo profesional como en lo personal. Me he sentido un malaguista más desde el primer instante en el que pisé La Rosaleda y en el que me he dejado la piel en cada partido que he disputado con esta camiseta. He tenido la suerte de vivir los mejores meses de mi carrera en Málaga. Se me ocurren pocas ciudades en las que se respiren más fútbol que aquí. Tus rincones, tu gente, tu estadio, tu afición...¡Sois enormes!", arranca la misiva que ha difundido en sus redes sociales.

"No dejaría el Málaga si no fuese para perseguir un sueño que llevo luchando desde muy pequeño. Me duele dejaros en esta situación, pero no tengo ninguna duda de que este equipo volverá a donde se merece. Espero que nuestros caminos se vuelvan a juntar en un futuro. Por ese motivo sólo tengo palabras de agradecimiento a todos los que rodeáis al malaguismo y que hace que Málaga no sea ni un club ni una ciudad cualquiera", sigue la comunicación que acaba: "Eternamente agradecido, Málaga CF".