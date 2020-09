"A Cristian le llamé Yanis sin querer"

A sus 19 años fue el capitán del Málaga en el arranque liguero y está llamado a ser uno de los jugadores más utilizados por Sergio Pellicer en la zaga. Ismael Casas es uno de esos canteranos que sostiene la competitividad del equipo y se muestra tranquilo en el peculiar comienzo de competición.

“Llevar el brazalete no lo esperaba, tantos años aquí trabajando y llega el momento en que debutas con el primer equipo y al año siguiente eres el capitán, es un honor. Más o menos me lo imaginé cuando veo la alineación, he estado de capitán durante la pretemporada. Sentí mucha motivación, no me lo esperaba. Ser capitán por delante de jugadores que llevan tantos años en Primera y Segunda es un honor, intento coger consejos de los más mayores”, explicó el canterano en el programa de 101Tv Área Malaguista.

Casas habló sobre el estado de cohesión del equipo y puso un ejemplo muy gráfico al respecto: “Está claro que el equipo todavía se está adaptando. Mucho fichaje nuevo y gente del filial. Estamos compitiendo muy bien en los entrenamientos y no tengo dudas de que vamos a darlo todos en los partidos que vengan. A Cristian le llamé Yanis [Rahmani] sin querer, vamos conociéndonos poco a poco. Ha cambiado todo mucho, ojalá esté en muchos primeros onces del Málaga, como en Santander el año anterior y en Tenerife en éste”.

Polivalente, el internacional en las categorías inferiores ha crecido en el Málaga junto a otros miembros de la plantilla de Pellicer y puede jugar en el centro o cualquier lateral de la zaga: “Según el partido, a veces estoy más cómodo de central que de lateral. De pequeño me gustaba más de central, pero ahora no me importa, el mister sabe que lo doy todo donde sea. Los chavales nos conocemos de muchos años, sé cómo son y ellos saben cómo soy”.

Por último, habló sobre cómo ve su futuro más próximo y los cambios de planteamiento en la pizarra del equipo blanquiazul y sus consecuencias: “Dentro de unos años me veo con el Málaga en Primera, quiero subir con el equipo, pero tenemos que seguir trabajando partido a partido y mirar el fin de que viene tenemos una final. Teníamos la duda del planteamiento, habíamos trabajado varios durante la semana. Muchos jugadores pueden jugar en varias posiciones. Nos tenemos que adaptar a lo que haya y a lo que el míster diga”.