Muñiz: "Cuando no puedes ganar, al menos no pierdas"

Hubo equilibrio absoluto en Tenerife, 0-0 y ocasiones claras para ambos equipos en un partido de muchas idas y vueltas. Se queda satisfecho con lo visto Juan Ramón Muñiz, que alabó en la sala de prensa del Heliodoro Rodríguez López a su rival y asegura que "lo justo hubiera sido que ganáramos los dos". En consecuencia, no da por malo el punto.

"Fue un partido muy completo por los dos equipos, trabajado, igualado. Lo justo hubiera sido que ganáramos los dos porque hicimos un buen espectáculo, un partido disputado y competido, con ocasiones. Por lo tanto, es una pena que no haya esa posibilidad pero trabajamos todos para ganar", señaló el asturiano, contento con el esfuerzo del Málaga: "Es una pena no poder ganar porque siempre te queda el regusto de sacarlo adelante, pero hay que estar satisfecho con el trabajo del equipo porque ha sido muy completo un partido más. Teníamos enfrente un buen rival y no te marchas contento con un empate, pero cuando no puedes ganar, al menos no pierdas. Hay que ser ambiciosos, pero ambos habríamos merecido ganar".

Ninguno de los dos equipos llegó a gastar los tres cambios. En el caso del Málaga, entraron Ontiveros y Seleznov y Muñiz señala de ellos su buena adaptación a un partido de ritmo altísimo: "Es difícil entrar en minutos avanzados cuando el partido va a esa velocidad. Los que estaban dentro competían a muy buen nivel y teniendo el partido de cara para llevárselo en una transición. Era cuestión de buscar ese último pase, esa acción en el área. Los ataques eran muy verticales porque desplegábamos bien en ataque y consideraba que el equipo estaba bien y así se podía sacar el partido".

"Solo podría decir cosas buenas de Blanco, es un profesional como la copa de un pino"

Otro punto a analizar del choque es la estrategia, donde Málaga y Tenerife tuvieron ocasiones muy claras: "La situación a balón parado en Segunda determina muchos encuentros. Somos conscientes de que un córner o una falta puede desnivelar el partido y hay que estar muy pendiente. Solemos dominar esas situaciones porque tenemos gente alta y como a veces te rematan, muchas otras los ganas tú en acciones de estrategia. Hay que tomarlo como una situación normal e intentar mejorar y dar un poco más".

No se logró la victoria, pero aprovecha el preparador para ensalzar el global del curso de sus jugadores. "El equipo siempre que sale compite, da la cara, está vivo en el encuentro. Es fútbol y siempre hay que comentar cosas, pero el equipo está haciendo una gran temporada. No nos damos cuenta de que llevamos 22 o 23 jornadas a gran nivel, manteniendo el equipo arriba. Esperamos que esa situación se valore porque no es nada fácil", defiende Muñiz.

En lo individual, palabras para Blanco Leschuk, que fue titular y jugó 88 minutos tras sufrir una luxación de hombro contra el Lugo, hace una semana. "No destacaría a Blanco hoy fuera de otros domingos. Desde el primer día su adaptación es rápida y el compromiso es máximo. Solo podría decir cosas buenas de Gustavo, es un profesional como la copa de un pino", asegura el técnico.

"No sabía ni que Erik Morán había estado en Málaga, ahora prefiero destacar el compromiso del equipo"

Así las cosas, Muñiz no quiso ni valorar el fichaje de Erik Morán, que durante la tarde pasaba reconocimiento médico en La Rosaleda: "Ahora entrar en una situación de valorar a un jugador que yo ni sabía que había estado en Málaga ya y había posado con la camiseta... Valorar a un futbolista que ni siquiera es oficial... Es injusto valorarlo hoy, prefiero destacar y valorar ese compromiso que tiene el equipo desde el minuto uno".

Y para el rival, alabanzas también. Vuelve sobre sus palabras en la previa, ve al Tenerife más arriba en el futuro: "Es un gran equipo, una gran entidad y un gran club con un grandísimo entrenador. No veo al Tenerife en la parte baja, veo a un equipo que aspira a estar en la parte alta. Los refuerzos los ha notado y hay que tenerlo siempre en cuenta. Estoy satisfecho de hacer este partido porque la gente que vino desde Málaga merecía un encuentro de esta manera".