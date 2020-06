Problemas para el Lugo-Málaga: Tete es baja y Luis Muñoz está lesionado

Más problemas para el Málaga, que perderá a uno o varios futbolistas para el importante choque en Lugo del próximo martes. El empate frente al Extremadura en La Rosaleda no sólo dejó un mal sabor de boca por no dar un paso adelante hacia la salvación, sino que también trajo la lesión de Luis Muñoz. El canterano se marchó en el minuto 60 y ya se le veía en el banquillo con el muslo izquierdo vendado con hielo. En su lugar entró Boulahroud. Minutos después del choque, el equipo malagueño emitía el parte médico sobre la dolencia que tiene el jugador. "Luis Muñoz padece una sobrecarga musculatura carga posterior de la pierna izquierda", decía el club a través de sus medios oficiales.

Ya había adelantado algo Sergio Pellicer en su comparecencia pública ante los medios. "En Lugo posiblemente Luis no esté, Tete tampoco va a estar", decía el entrenador blanquiazul, que no descarta por completo al futbolista malagueño. Todo dependerá de su evolución, aunque parece bastante complicado que llegue. El que no estará seguro es el extremo, ya que el conjunto gallego incluyó esta cláusula para que pudiera llegar a Martiricos. Una pérdida importante para el técnico, que venía utilizando al gaditano en todos los onces iniciales.