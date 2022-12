Las verdades de Aleix Febas

Aleix Febas es de los pocos jugadores del Málaga que ha jugado los 22 partidos oficiales, los 21 de Liga y uno de Copa que ha disputado el club esta temporada. Pieza clave para los cuatro entrenadores que ha tenido (José Alberto, Natxo, Guede y Mel), en los últimos partidos ha pegado un salto con el equipo. Estuvo en el programa minuto 91 de TV e hizo un extenso repaso a la situación del club. Admite que sufre mucho con la situación. "Más que nosotros no lo sufre nadie, mi familia lo sufre tanto como yo. Hay que intentar normalizarlo y despejarnos en Navidades para volver a tope", decía.

"Ahora estamos contentos con la victoria, nos vendrá bien para el parón porque irse a Navidad habiendo perdido sería jodido. Estábamos en una dinámica buena, nos viene el parón cuando teníamos ganas de seguir porque estábamos bien, pero toca desconectar con familia y amigos, ha sido una primera vuelta muy dura", afirmaba Febas, que este verano firmó por tres temporadas con el Málaga: "El objetivo no era estar donde estamos, pero ahora hay que salvar la categoría como sea. Nos hemos metido ahí, pero estamos trabajando bien, lo dejamos todo en el campo. Teníamos un final complicado de primera vuelta con los recién descendidos y lo hemos peleado y sacado puntos. De los últimos siete sólo perdimos con el Levante y lo peleamos. Ha sido un desastre la primera vuelta. A lo mejor no somos tan buenos como la gente pensaba y tenemos que mirar para dentro cada jugador, mirarnos a la cara, no echar mierda al de lado o al entrenador sino mirarse al ombligo y aportar más cada uno".

"De mi boca nunca habrás escuchado lo del ascenso. Soy joven, pero tengo experiencia en la categoría. Sé qué división es, los equipos que hay, la igualdad... Por tener buenos nombres no significa que quedes en un buen puesto. Siempre que juego en Segunda el objetivo es llegar a los 50 puntos. Una vez llegas ahí, a ponerte retos más mayores. A lo mejor nos pusimos una exigencia nosotros que no debíamos habernos puesto porque no estamos dando el nivel para ella. Y ahora hay que pensar en sacarlo como sea", señalaba Febas sobre las aspiraciones que se crearon antes de la temporada.

"Es lo bueno y lo malo de un gran club y de una gran ciudad. Cuando las cosas van bien te llevan en volandas, pero para lo mal que vamos la afición está respondiendo muy bien, en el campo nos anima. Otras nos estarían puteando más. Aquí se están portando muy bien a pesar de lo mal que estamos haciendo. El Málaga es un sitio fácil para atraer jugadores, los jugadores quieren venir porque es un gran club y una gran ciudad. Es un sitio para exponerse, el proyecto era y es muy bonito y teníamos mucha ilusión. Tenía muy claro que quería volver porque se podían hacer cosas bonitas, pero al final la vida es así y hay que adaptarse a las situaciones. Cuando te metes en esas dinámicas es difícil salir, hay una repercusión y con objetivos mayores, pesa más. Esto hay que sacarlo, hay que morder", proseguía sobre la situación el centrocampista catalán.

"Cada entrenador es muy diferente. Pablo era más carismático, enérgico, en el trato con el jugador estaba más encima. Pepe es un poco más distante, pero futbolísticamente cada uno tiene sus cosas buenas. Ahora estamos en una buena línea, esperamos la próxima jornada conseguir otra victoria contra el Tenerife. Nos daría mucho. Pepe nos anima mucho, intenta quitarnos mucha presión, nos insiste en que esto es un juego. En esta situación es complicado sacar tu mejor rendimiento, tu flow, y él nos dice que a él le encantaría estar en nuestra situación ahora y jugar, que disfrutemos del fútbol, que dura pocos años. Hay que competir, disfrutar y sufrir", afirma sobre las diferencias entre Guede y Mel y sobre lo que el entrenador madrileño intenta transmitir.

Sobre el gran momento de Pablo Chavarría, señala que "el pobre había arrastrado el cruzado y no había tenido continuidad, siempre tuvo recaídas musculares. Ahora parece que está cogiendo esa continuidad y se ve al Pablo que todos queremos. A nivel de vestuario es un fenómeno, nunca una mala cara, siempre trabajando a pesar de recaer una y otra vez. Siempre apretando. Nos han dado un Mundial complicado los dos, él y Esteban, pero te la tienes que comer. Íbamos con el pecho fuera y nos lo metieron rápido. Cuando los vi celebrar no sabía que estaban haciendo estos locos", bromeaba sobre la situación con el título mundial de Argentina.

"Normalmente me suelo apartar de estas cosas, no me gustan las tánganas. Lo vi de lejos. Pepe le recriminó a Abqar, el otro se calentó... Tampoco creo que lo que hizo Pepe fuera para echarlo. Le dijo que había hecho cuatro faltas y por eso le echó el árbitro. A veces les entendemos poco a los árbitros. A este en concreto le recrimino que no saque tarjetas cuando repiten falta, porque si la sacas condiciona y ya no te hacen tantas. Algunos árbitros no dejan que dialogues con ellos y al final te pasan factura. Hay una en la banda que me hacen que es clarísima y deja seguir, al final es el gol nuestro. Me decía que no le engañara, que le dejara en paz...", lamentaba Febas sobre el nivel arbitral.

Habló sobre otros temas

Futuro

"No sé si seguiría en el mundo de fútbol, no me gusta lo que le rodea. Soy joven, pero ya he sufrido, se sufre mucho. Tengo el nivel I y II de entrenador, pero creo que no seguiría, antes sí lo pensaba. Sí veo fútbol, pero tampoco mucho. Soy muy exigente consigo mismo, me meto mucha presión. Me gusta hacer otras cosas. Veo muchas series, leo bastante, salgo con mi perro... Cosas tranquilas".

Copa

"He jugado varias veces contra el Nástic, está a una hora de casa, de Lleida. Siempre tengo ganas de jugar, no tengo molestias, ya me quedo allí tras el partido. Sí queremos pasar, totalmente. Hay que seguir en dinámica buena, hay que mantener buenas sensaciones y sería importante pasar. Es un estadio bonito, se puede disfrutar y jugar bien al fútbol".

Trayectoria

"Me había marcado más en mi carrera, jugar más alto, pero a mi edad los partidos que llevo como profesional es un meritazo. El Madrid me firma con 13 años y estoy allí hasta mi segundo año de profesional en el Castilla. Y ya me voy a Zaragoza y Albacete cedido y traspasado a Mallorca. Coincido en el Castilla con Marcos Llorente, Odegaard, Mario Hermoso, Mariano, Mayoral... en Segunda B. Para el primer equipo nunca me vi, hice una pretemporada con Zidane en EEUU y Canadá y llegué a debutar con el PSG y Chelsea, fue espectacular. A Zidane lo tuve en el Castilla. Es muy serio, se hace mucho respetar, sólo su presencia ya impone. En gestión lo hace muy bien, aprendí mucho de él. He tenido entrenadores más metódicos, pero él enseña. Se ponía en los rondos, te dejaba en ridículo un poco y ya está (risas). Tienes que hacer un año increíble en el Castilla para llegar y sabía que tenía salir cedido. Creía que me iba a estancar y quería dar un salto en Zaragoza, con Natxo de entrenador. No tuvimos suerte aquí con Natxo, dominábamos pero nos faltó finalizar. Juego en todos los sitios, siempre se ha discutido sobre si era más mediocentro o mediapunta, al final más por banda... Después me voy al Albacete, quedamos cuartos, peleamos por ascender directo con Granada y Osasuna, nos desinflamos un poco con plantilla corta y el Mallorca nos elimina. Ficho por el Mallorca, empecé jugando con Vicente Moreno en la primera vuelta, me quedo otro año con Luis García, tuve pocos minutos. Esperas unas cosas y decides otras. Subimos a Primera y me dice que quiere que me quede, que puedo tener minutos. Hago una buena pretemporada y no tengo oportunidades y decido una salida para tener minutos".

Aspiraciones

"La mejor ciudad en la que he estado es Málaga, soy muy sincero. El clima marca mucho. Mallorca está muy bien, pero al ser una isla dependes del avión para moverte. Zaragoza, Madrid o Albacete hace más frío, es otra vida. Aquí es todo más masificado, a mi pareja le gusta Málaga mucho también. Estuvo muy bien en Albacete, pero ella quería volver aquí. No me arrepiento de haber venido a Málaga, quería volver. Volví a disfrutar del fútbol aquí, la gente se volcó mucho conmigo, quería que las cosas fueran bien a nivel colectivo. Pensaba que si la gente estaba así con nosotros estando mal cómo se pondría si la liamos para bien... Pero son las circunstancias, a toro pasado no se sabe, pero volvería a tomar la decisión de venir, a nivel personal soy muy feliz. Yo voy a dejarlo todo para no descender. Firmé tres años, pero mi intención es estar más tiempo y voy a intentar que no suceda. El descenso claro que lo piensas, pregúntaselo a mi pareja si se me pasa por la cabeza... Tienes días jodidos, hay mucha afición, empleados que dependen de nosotros para seguir en el club y no quedarse sin trabajo. Si no te conmueve eso es que no eres persona. El domingo duermo sólo tres horas tras el estrés del partido. Hay que disfrutar de los buenos momentos cuando vienen".

Equipo favorito

"De pequeño era del Barça, después se me quitó con los años en el Madrid y me hice un poco más blanco. Ahora soy del Málaga, ojalá esté muchos años aquí y sea aficionado en el futuro".

Mejor entrenador

"Ramis, estuve en el Madrid y en el Albacete. Lo tuve de juvenil y en el Castilla. Fue el que me sacó más rendimiento".

Compañeros

"Rubén Castro en el área no he visto nada igual, en espacios reducidos y cortos marca la diferencia. Como todos está con que no nos salen las cosas. Juega bien, tiene ocasiones para meter alguno más. Lo vive bastante, como todos".