El vestuario del Málaga CF brinda por "el 2023 que merece la afición"

El Málaga CF preparó una rueda de prensa conjunta de cuatro futbolistas en el estadio de La Rosaleda para terminar de despedir el aciago 2022 y brindar por un 2023 alejado de tantas fatigas deportivas. Luis Muñoz, Rubén Yáñez, Fran Villalba y Alberto Escassi representaron a un vestuario que regresó con las pilas cargadas y deseando un nuevo "cargado de puntos" y del que la afición malaguista esté orgullosa.

"Lo afrontamos con muchas ganas e ilusión. Estamos en una mejor dinámica y tenemos muchas ganas de empezar ya a competir", comenzó el portero, que dejó paso al capitán: "Pienso lo mismo, hemos terminado este año con tres puntos y esperamos dar mucho más en esa segunda vuelta y que 2023 venga cargado de puntos y con ilusión". La misma línea siguió Escassi: "Las vacaciones han venido bien para resetear la mente, venir más frescos, pero como dice Rubén venimos en mejor dinámica, en los últimos siete partidos solo perdimos con Levante. Esperemos empezar ante el Tenerife como terminamos ante el Alavés". "Veo al equipo con ilusión y ganas de afrontar esta segunda vuelta e intentar hacerlo mejor que en la primera, nos vinieron bien esos tres puntos en la final ante el Alavés y ahora hay que ganar ante el Tenerife", cerró Villalba.

El proceso para salir de los puestos de abajo en 2023 no será sencillo ni rápido. "Hablo en nombre de todos cuando decimos que estamos convencidos de salir de ahí, ya sabemos el camino, y estamos con el convencimiento de que sea a corto plazo", empezó Rubén, a lo que Luis recogió el guante: "Estamos con ganas, aquí siempre pensamos en positivo aunque en la primera vuelta se hayan quedado muchos puntos en el camino. Que 2023 venga cargado de puntos, ilusión y ganas". Escassi echó una primera mirada a la grada: "Queremos dar muchas alegrías a nuestra afición y hacernos fuertes en casa, que en los últimos partidos lo hemos ido haciendo bien y pedir que nos respeten las lesiones, que haya salud, que así seguro que pronto vamos a sacarlo de la situación y de la zona de abajo, andamos muy convencidos y con ganas de que empiece". Villalba hizo una cuenta rápida de un escenario que se puede producir: "A corto plazo lo tenemos si ganamos al Tenerife y, por lo que sea, el Racing de Santander no suma, salimos. Toca ir partido a partido e intentar sumar de tres en tres. Tenemos equipo para ello".

A veces los malos resultados provocan que se estrechen vínculos, pero los futbolistas defienden el buen rollo de puertas hacia dentro. "La piña siempre ha estado, resultados no acompañaban pero desde el primer día es un grupo fenomenal y lo sigue habiendo. Ahora estamos más fuertes, aprendiendo de los errores de las jornadas anteriores. Todo lo que queda ahora va a ser positivo. Tenemos más ganas que nunca, estamos en el camino", comentó el meta y el capitán insistió: "El grupo siempre ha sido una piña, nos caracterizamos por ser buenos compañeros e ir todos a una, tenemos humildad y ambición, pero no damos la vuelta porque no fuéramos un grupo unido si no que aprendemos de los errores y por eso estamos puntuando".

Escassi incide en esto: "Este vestuario se caracteriza por el buen trabajo y el compañerismo. En los malos momentos es donde se ve el grupo y el nuestro es una pasada, ni una pega ni un mal gesto, ojalá acabemos teniendo esa recompensa al trabajo y al compañerismo". Uno de los que menos tiempo lleva como Villalba, está encantado: "Yo desde el primer día vi un vestuario muy sano, de los mejores que hemos tenido. Cuando hemos estado abajo, no hubo ningún reproche y eso nos va a hacer salir de ahí, esto es una pasada a nivel de talento y trabajo".

Estado físico

Luis Muñoz: "Yo venía de un periodo de lesión largo como todos saben, pero las molestias y las dolencias ya son del pasado, estamos todos disponibles y es lo más importante porque necesitamos de todo el mundo".

Escassi: "Me han respetado bastante las lesiones, aunque el talón de Aquiles y el sóleo me han venido dando guerra. Es como mi debilidad, pero con tratamiento y trabajo de gimnasio y lo que me dicen los fisios, ahora me estoy sintiendo cómodo. Espero que me respeten".

Fran Villalba: "Tuve una dolencia en el pubis un par de semanas, pero ya están olvidadas y ojalá 2023 no me traiga lesiones y tampoco a mis compañeros".

11 partidos en La Rosaleda

"Al final nosotros tenemos que afrontarlo como finales porque necesitamos esos puntos. Con nuestra gente es un plus, pero tenemos que dar el 100% dentro y fuera", dijo Muñoz y Escassi siguió como otro capitán que es: "Los objetivos se logran como local, hemos dado la vuelta porque en la segunda vuelta pasada estuvimos toda sin ganar. Ahora hemos hecho buenos partidos ante Granada, Ponferradina, Alavés. Tiene que ser un fortín y que los rivales vengan con respeto. La afición es una pasada y jugar como local va a ser fundamental".

Cuatro entrenadores en 2022

"Como se suele decir 'el pasado, pisado', ahora no hay que pensar en los entrenadores pasados, sino en el presente y en dar la vuelta la situación, no pensar en otros cosas", apuntó el dorsal 8, con cierre de Escassi: "Demasiado hemos sufrido en la segunda vuelta de la temporada anterior y en esta primera. Tener a cuatro entrenador diferentes, eso es que no nos ha ido bien, pero el pasado no vuelve y hay que hacer borrón y cuenta nueva. Intentar hacer el borrón de 2022 que ha sido malísimo y para olvidar".

Hervías y Delmás

Escassi le mandó "un abrazo a Pablo, que es un gran profesional y compañero, ojalá le vaya bien". "Le deseamos suerte a Pablo, no le han salido las cosas como quería, pero se va un compañero excelente. ¿Fichajes? Aquí las puertas están abiertas, todo el que venga a aportar y ayudar, bienvenido sea. El que viene sabe ya que la situación no es fácil, pero si llegan es porque vienen a ayudar".

Rendimiento Villalba

"Es por un cúmulo de cosas, el entrenador me he dado más confianza, que es algo que un jugador como yo necesita para estar bien, ojalá 2023 me traiga más partidos de esos, con goles, asistencias o lo que sea. No sé dónde está el cambio pero espero seguir así", apuntó el mediapunta.

Tenerife

"Puede ser el punto de inflexión, el cambio para nosotros ante un rival directo. Tenemos que hacernos súper fuertes y empezar bien el año y salir de abajo. Hay mucha ilusión y ambición, en los últimos partidos en casa se ha dado la vuelta a la situación y hay seguir ese camino", destacó Escassi.

Mensaje a la afición

Rubén Yáñez: "Desearles feliz año nuevo y que el que viene sea de muchas alegrías para todos, creo firmemente que así va a ser. Que siga animando como hasta ahora que son una fuerza sobrenatural, conseguir que Málaga vuelva a disfrutar del fútbol y a competición".

Luis Muñoz: "Feliz año a todos y esperemos darle una alegría en ese partido en casa, que es muy importante y poder celebrarlas con ellos para que la permanencia se consiga en La Rosaleda".

Escassi: “Felicitar el año nuevo a todos y desear mucha salud que los más importante. Y decirles que son la hostia, que crean en nosotros que nos vamos a dejar la vida y la piel por darles lo que merecen".

Fran Villalba: "Feliz año a los malaguistas y que 2023 nos traiga salud y ambición, que confíen en nosotros que esto lo vamos a sacar"