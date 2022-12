Muñoz pone orden: Fichajes, salidas, límite salarial, La Academia...

Aprovechando su presencia en un acto promovido por la Diputación de Málaga en el que reunió a cerca de 40 clubes deportivos de la provincia, José María Muñoz hizo balance de un 2022 "regular en lo deportivo, en lo demás, no" y tocó temas interesantes más allá de que hiciera público que está cerca de contratar a un director general para el Málaga.

Precisamente el día antes estuvo en la Junta General Ordinaria de Accionistas y dio alguna pincelada: "Se aprobaron las cuentas anuales de la última temporada, la gestión del órgano, el préstamo participativo a través de las sociedades dominantes y poco más. Fue una junta muy normal, se tardó muy poco, unos 40 minutos”.

Apuntó que el margen salarial sigue siendo de medio millón más o menos: “Aproximadamente unos 500.000 euros. El traspaso de Hervías no cambia nada, solo lo que nos ahorramos en el segundo semestre de la temporada. Los 50.000 euros que paga Bolívar por el traspaso no van al límite salarial directamente, solo el ahorro de la ficha. Por eso estamos en 500.000 o algo más”.

Salidas

“En principio, no. Pero siempre estamos abiertos a escuchar ofertas. Aparte de la incorporación que ya tenemos, habrá dos incorporaciones más casi con toda seguridad”.

Deseo para 2023

“Soy tremendamente optimista. Si no, no hubiese aceptado el cargo hace tres años. El mensaje que traslado es que estamos -2 y quedan 21 partidos. Eso está hecho. El equipo está jugando bien, entrena muy bien desde hace tiempo. Lo normal es que salga de ahí. Todo entrenador rival con el que nos hemos enfrentado siempre habla del Málaga como un gran club por la plantilla que tiene. No se entiende lo que ha ocurrido, hay muy buena materia prima, un gran entrenador y convencido de que salimos pronto de ahí”.

Tiempo de administración judicial

“Nunca pensé que iba a estar tres años. Calculaba sobre un año. Si hay un cambio y debo irme, lo haré encantado. Es una medida cautelar, algo excepcional, y en cualquier momento mi cese puede estar acordado por la misma instructora que tenemos ahora. No es algo que me preocupe, yo no vivo de esto, yo vivo de mi despacho”.

Cierre de la instrucción

“Es la fase más importante. Si se acuerda la apertura de juicio oral, es decir que la causa la vean el Penal o la Audiencia Provincial, no cambiaría nada, prácticamente sería lo mismo. Si se acuerda que continúe la medida cautelar con un administrador judicial, seguirá manteniéndose. Si entienden que no es necesaria la administración judicial, el club volvería a estar regido por lo que estaban anteriormente. Hay poco margen de maniobra en este caso”.

Tres años en el cargo

“Me quedo con el cariño de la gente y sigo viendo el cariño de la afición. Incluso en días de partido que no puedo venir con mi coche recibo el cariño de la gente con la que me encuentro. Al menos la gente que se me acerca me demuestra cariño. Hay decisiones que si fuese yo el CEO del club o el director general con plenas competencias, me volvería a mis accionistas y les diría ‘¿Queremos al Málaga en tres años? Pues hay que poner 25 millones de euros’. Y planificaría una subida a tres años vista. Esa limitación la tengo y es muy clara. Mi primera función, desde que entré en el cargo, es ser lo más conservador posible y hay que tomar decisiones dentro de ese conservadurismo. Por ejemplo, una ampliación de capital en este momento es inviable porque no es necesaria para el club”.

Posibilidad de que Al-Thani volviera a dirigir el club

“No se levantaría el embargo de las acciones, pero sí recuperaría la gestión. Habría que convocar una junta de accionistas en el Málaga, paralelamente en las otras sociedades una junta de socios y la mayoría en esas sociedades la tiene la familia Al Thani. Ellos serían los que elegirían el nuevo consejo de administración. Es una posibilidad cierta. Si se cesa la administración judicial podría ocurrir perfectamente”.

Plazos

“Se puede entender por la Instrucción, en este caso tendría que ser la Fiscal la que emitiese un informe de que no hubiese indicios de delito. No parece que sea así, pero puede suceder que en un hipotético juicio futuro se acuerde que queden absueltos los querellados. Todas las posibilidades existen”.

Decisión del Tribunal Supremo

“Daría tranquilidad. Recordemos que BlueBay solicitó ella ejecución provisional de la sentencia, que entiende que el 96,89 por ciento de las acciones del Málaga son de NAS Spain (51 % de Al Thani y 49 % de BlueBay), consolidaría esa ejecución provisional y en principio no afectaría en nada”.

Nueva ciudad deportiva

“Se confía terminar para verano la primera fase. Serían tres campos de césped natural y soy optimista. Cuando entramos no había posibilidad de hacer la ciudad deportiva. Conseguimos dar una vuelta y con poco dinero conseguimos hacerla y ahora está muy avanzada. Va muy bien, a buen ritmo. Contento de que pronto podamos ver a gente allí entrenando”.